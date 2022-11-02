Настоящая драма разыгралась на площадке одного из интернет-магазинов буквально на днях.

"Распродажа", "Black Friday", " Кибер-понедельник", "11.11" как только не называют продавцы мероприятие с самыми большими скидками, которое проходит ежегодно в ноябре. Для продавцов это отличная возможность разгрузить склады и распродать товарные остатки перед новым сезоном, а для покупателей отличная возможность приобрести какие-то товары со значительной скидкой. Много людей откладывают свои покупки именно до этой даты, потому что знают что скидки могут достигать 50% и больше. Однако этим пользуются и не чистые на руку продавцы. Как раз об одном таком случае я и хочу Вам рассказать.

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Вот такой лот появился в сети 31.10.2022. Для сравнения в официальной рознице цена на похожую конфигурацию была в два раза выше. Однако вернемся к нашему "герою". Люди в надежде урвать куш и выгодно потом продать на Авито заказывали 15 смартфонов с разных аккаунтов. Хотя сомнения у некоторых людей все таки закрадывались, большинство по их словам покупали и потирали руки в ожидании пока продавец отправит их заказ. Представьте себе их удивление, когда в отзывах о скидке начали публиковать вот такие письма от продавца.

При этом, площадка на жалобы пользователей ни как не реагирует.

Что бы это ни было, ошибка продавца или намеренное введение в замешательство с целью наживы, пожалуйста, сохраняйте хладнокровие и покупайте только то, что действительно Вам нужно.

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