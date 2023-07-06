Информационное издание «Вечерняя Москва» и Telegram-канал «112» сообщили о взрыве и последующем возгорании телевизора в Западном административном округе города Москва. Пожар во многоэтажном здании начался на втором этаже дома номер 6 корпус 1, расположенном на Минской улице. По предварительной причине источником пожара стал взрыв бытового телевизора. Иногда такое случается и в издании «Вечерняя Москва» ранее сообщали по каким причинам это возможно в следующем сюжете – «Эксперт рассказал, почему может взорваться телевизор».
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От удара взрыва бытового телевизора в квартире были выбиты стёкла. Огонь из квартиры перекинулся со второго этажа на квартиры, расположенные на третьем и даже четвёртом этажах. Площадь возгорания составила более двадцати квадратных метров.
По информации, полученной от Telegram-канала «112», есть пострадавшие. Как минимум одним пострадавшим человеком стал парализованный мужчина возраста 67 лет. К счастью, жильцы здания помогли пострадавшему эвакуироваться из квартиры. Возгорание было потушено, пострадавшего человека спасли и передали медицинским службам для осмотра.
Будьте осторожны при использовании электрических приборов и не смотрите телевизор подолгу, ведь неподвижный образ жизни портит человеческое здоровье.