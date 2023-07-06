Об этом сообщила британская газета The Financial Times.

Новостное издание Lenta сообщило о том, что лидер Китайской Народной Республики предостерёг Россию от применения ядерного оружия на территории государства Украины. Председатель Китая Си Цзиньпин лично предостерёг президента России В.В. Путина от использования подобного вида вооружения.

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Информация о подобном предостережении пришла от газеты The Financial Times, британской новостного издания, которое контактировало с лидером государства КНР. Судя по уточнениям, подобный разговор имел место во время официального государственного визита китайского лидера Си Цзиньпиня в Москву в марте месяце 2023 года. По информации собеседников издания, в совместное заявление лидеров двух государств были включены положения о неприемлемости применения ядерного оружия. Кроме того, известно, что Китай и ранее публично выступал против применения ядерного оружия в конфликте в государстве Украина.



Кроме Китайской Народной Республики от использования ядерных арсеналов Россию останавливают также и страны организации НАТО (NATO). В организации ранее заявляли о том, что в случае применения Россией ядерного вооружения, НАТО (NATO) будет вынуждено нанести ответный удар.



А вы хотели бы стать очевидцем ядерного «гриба» над планетой «Земля» ?

Изображение с обложки CD-ROM компьютерной игры 1997 года





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