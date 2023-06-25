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EIU обновила список самых приспособленных для проживания городов мира
На первое место рейтинга попала австрийская столица – город Вена.
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22 июня, практически в один из четырёх астрономически важных дней на планете «Земля», организация EIU обновила список самых приспособленных для проживания городов мира. А теперь расшифруем, что всё это значит по порядку.

Начнём с пояснения некоторых астрономических фактов. В течении одного календарного года, то есть хода планеты «Земля» вокруг её звезды «Солнце», существует четыре экстремальные точки. Экстремальными они являются не из-за современного искажённого значения слова «экстрим», а из-за оригинального, то есть исходного и первоначального, значения слова «экстремум». В науке математике слово «экстремум» означает локальный максимум или минимум, то есть наибольшее или наименьшее значение. Этимология слова «экстремум» относит нас к латинскому языку и слову «extremum», которое означает «крайний».

Четырьмя астрономически важными точками хода планеты вокруг её звезды являются два дня равноденствия и два дня солнечного экстремума. Иными словами, два из этих дней являются днём, во время которого светлое время суток по продолжительности равно тёмному времени суток, ещё один день является днём минимальной длительности света и оставшийся день приходится на наибольшую длину освещённого Солнцем времени дня. В 2023 году солнечный максимум дня пришёлся на дни периода с 19 по 22 июня.

EIU является аббревиатурой от “The Economist Intelligence Unit”, то есть это единица, отдел или организация (на русский язык нет идентичного перевода этого слова), занимающаяся информацией, исследованиями, познаниями и анализом (опять же, в русском языке нет дословного перевода для этого слова). EIU является дочерней организацией группы Экономист (т. е. The Economist Group) и занимается изучением различной информации, полезной для бизнеса и экономики.

На днях EIU обновила свой список городов, наиболее приспособленных, комфортных и удобных для проживания человека (EIU’s Global Liveability Index).

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Каких-то непредсказуемых изменений в списке не было. Первое место осталось за столицей Австрии – городом Вена (нем. Wien). На втором месте закрепился Копенгаген (дат. København) – столица и самый крупный город Дании. На третьей позиции разместился австралийский Мельбурн (англ. Melbourne) – второй по величине город Австралии. Сидней (англ. Sydney) попал на четвёртое место, став вторым австралийским городом в пятёрке лидеров «TOP-5» (англ.: top – верх). Пятое место рейтинга занял канадский город – Ванкувер (англ. Vancouver).

Места с шестого по девятое выглядели следующим образом:

  • Цюрих (нем. Zürich), Швейцария; 
  • Калгари (англ. Calgary), Канада; 
  • Женева (фр. Genève), Швейцария; 
  • Торонто (англ. Toronto), Канада.

На десятое место по общему показателю приспособленности для жизни попали сразу два города. Иногда такое случается, когда значения статистического показателя оказываются идентичными. Двумя везунчиками стали город Осака (яп. 大阪市) из государства Япония и город Окленд (англ. Auckland, маори Tāmaki-makau-rau) государства Новая зеландия.

Итого, в ТОП-10 городов по приспособленности и комфорту жизни попали целых три города из Канады, два города из Австралии, два города из Швейцарии, а также по одному городу из следующих стран: Австрия, Дания, Япония, Новая зеландия.

Осака. Япония. 2023 год.

В этом году в общий список попали 173 города со всего мира. Исследования и анализы городов проходили в феврале и марте 2023 года. Исследование показало, что за 15 лет проведения исследования средний уровень качества жизни в анализируемых городах вырос и достиг максимального за всё время значения – 76.2 балла из сотни возможных. Среднее значение этого индекса в прошлом 2022 году составило 73.2 балла.

Города Азиатско-Тихоокеанского региона достигли одного из самых больших успехов – на их долю приходится восемь из десяти лидеров, поднявшихся в рейтинге по мере восстановления экономики после пандемии. Западноевропейские города опустились в рейтинге на фоне роста забастовок рабочих и гражданских беспорядков, однако регион по-прежнему занимает четыре места в первой десятке.

Что касается остальных участников исследования, результаты оказались вполне предсказуемыми. Москва сохранила прошлогоднюю позицию, оставшись на 96-ом месте. Замыкают рейтинг такие города как Алжир одноимённого государства Алжир, Триполи государства Ливан и Дамаск – столица государства Сирия.

Руины зданий после войны. Сирия.

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Всем добра и благополучия.

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#2023 #рейтинг #человек #жизнь #the economist #качество жизни #комфорт #eiu
Источник: eiu.com
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