Военная техника замечена в центре города Москва в ночь с 23 на 24 июня.
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По сообщению официальных средств массовой информации в столице страны, в городе Москва, усилены меры безопасности. Аналогичное усиление мер безопасности в ночь с пятницы на субботу введено и в городе Ростов-на-Дону. Издания сообщают о том, что важнейшие государственные объекты и органы государственной власти были взяты под усиленную охрану. Также усиление охраны произошло и на объектах транспортной инфраструктуры.
Известно, что обострение ситуации в стране произошло после заявлений Евгения Пригожина из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и последующего обращения Е. Пригожина в генеральную прокуратуру РФ. Генеральная прокуратура РФ является верхним уровнем судебной системы в стране и обязана честно и беспристрастно охранять соблюдение всех законов внутри страны.
Евгений Викторович Пригожин – предприниматель из России, собственник и руководитель российской группы компаний «Конкорд», а также – создатель частной военной компании, известной под названием «Вагнер». Евгений был рождён первого июня 1961 года в городе Ленинград, СССР. Евгений Пригожин считается одним из друзей президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Также средства массовой информации сообщают о перекрытии границы между территориями так называемой ДНР (Донецкой Народной Республикой) и Ростовской областью. На трассе «Дон» выставлены блок-посты, усилена охрана. В Москве введен так называемый план «Крепость».