В штате Калифорния, США, было замечено редкое для региона животное – росомаха. Такое животное в Калифорнии видели только два раза за сто лет.

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А теперь немного новостей про очень редкие явления.

В США, в штате Калифорния была замечена вторая за сто лет росомаха.

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Для понимания рекдости подобного события нужно знать, что ареалом обитания росомахи является тайга и лесотундра. В основном они обитают в северной части Канады и северной части Евразии. То есть, обычно они не добираются до южных штатов США.

Изображение этого животного весьма редко и в геральдике. В данный момент времни росомаха изображена только на гербе муниципального образования в Якутии, на гербе одной из коммун в Норвегии и одной общины в Финляндии.

Хотя росомахи обитали в Калифорнии в прошлом времени, они практически вымерли в штате к 20-ым годам предыдущего столетия.





В прошлом месяце росомаха была замечена трижды (одна и та же особь) в восточной части Сьерра-Невады (Sierra Nevada), заявили официальные лица штата по охране дикой природы.

Другая росомаха была замечена в штате с 2008 по 2018 годы в национальном лесу Тахо (Tahoe).

Росомаха, найденная в прошлом месяце, скорее всего, является другой особью, потому что продолжительность жизни этого животного обычно составляет от 12 до 13 лет.

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Интересно, как животное смогло преодолеть столь большое расстояние и попасть в совершенно другую местность ?