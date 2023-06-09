В Китайской Народной Республике (КНР) обнаружена пещера уникальной формы и расположения. При одном положении солнца она выглядит чёрной, но при другом положении – она неотличима от обычного лесного ландшафта.
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Уникальное место было найдено спелеологами в 2022 году, но информация о находке дошла до учёных и СМИ гораздо позже. Увлекательное место находится в районе Гуанси на юге Китая, где на самом деле есть целая куча необычных воронок в земле.
Обнаруженная пещера является самой крупной из найденных в округе Лейе. Её длина составляет более трёх сотен метров, ширина – полторы сотни метров, а глубина – почти две сотни метров. Внутрь пещеры проникает солнечный свет, который даёт возможность пещерным растениям существовать.
На первый взгляд кажется, что внутри пещеры спокойно растут деревья, которые ничем не отличаются от обычных деревьев на поверхности планеты Земля. Но на практике может оказаться так, что в пещере могли сохраниться уникальные виды растений, потому что в этом месте не ступала нога человека.
Вероятно, пещера была образована в результате провала земли из-за её размытия подземными водами. По какой-то причине в том районе, где была найдена эта пещера, подобное явление не является редкостью. Ещё одной версией появления провалов - растрескивание поверхности планеты вследствие её расширения.