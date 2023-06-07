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Бродячая лама парализовала движение на шоссе в Британии
Животные по всему миру хотят свободы.
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Новости о бродячих животных время от времени появляются в медийном пространстве. В теплое время года подобные новости становятся наиболее частыми в интернете и по телевидению. На этот раз вести о бродячих четвероногих друзьях человека пришли из Соединённого Королевства. На днях бродячая лама попала на видеокамеру на шоссе в Великобритании. Животное ходило в разные стороны в поисках чего-то, выглядело растерянным и заблокировало движение автомобилей.

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Сью Брюэр, которая была пассажиркой в машине, ехавшей по шоссе M55 в Ланкашире, недалеко от Уэшама, сняла на видео ламу, блуждающую по проезжей части около 9 часов вечера.

Полиция Ланкашира сообщила, что была вызвана по поводу ламы, но к тому времени, когда они прибыли на место, животное уже было увезено с дороги работниками национальной автомагистрали (National Highways).


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Дорожное происшествие в итоге закончилось благополучно. Бежевый пушистик покинул проезжую часть шоссе, никто не пострадал. Интересно, чего хотела эта лама и почему животные выходят к людям ?

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#британия #бродячая #лама #шоссе
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