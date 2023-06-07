32 буддийских монаха совершили ритуал Тхудонг, пеший поход из Тайланда в Индонезию. Тысячи людей выстроились вдоль дорог для того чтобы приветствовать путешествующих монахов.

Тысячи людей с энтузиазмом приветствовали прибытие буддийских монахов ("бханте"), выстроившись в очередь по обеим сторонам дороги на границе города Магеланг у храма Лионг Хок Био (Liong Hok Bio), расположенного к югу от городской площади. Толпы людей собрались на обочине дороги в Магеланг (Центральная Ява, Индонезия) для того чтобы поприветствовать десятки буддийских монахов ("бханте"), проводящих ритуал "Тхудонг".

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Что такое Тхудонг ? Тхудонг является ритуалом совершения походов или пеших прогулок на очень большие расстояния. Тхудонг считается способом подражения великому Будде, который помогает человеку стать лучше и приблизиться ко своему идеалу.









Ритуал Тхудонг (иногда его ещё называют словом "Тудонг") совершается периодически. В этом году он начался 23 марта 2023 года, аккуратно в начале астрономического года на планете. В этом году Тудонг был инициирован монахом из Индонезии Бханте Кантадхаммо, которого в простонародье называют Бханте Ваван, и был проведен 32 монахами из Таиланда, Малайзии, Сингапура и Индонезии.

32 буддийских монаха начали своё путешествие из Накхонситхаммарата в Таиланде.

Из Таиланда они пропутешествовали до города Батам, расположенного на одноимённом острове Батам в провинции Кепулауан-Риау на севере Индонезии. В Индонезии буддийские монахи шли из столицы Джакарты прямо в город Магеланг, проходя через несколько провинций, а именно Джакарту, Западную Яву и Центральную Яву. В Индонезию они добрались 8 мая 2023 года. Конечным пунктом похода стал храм Боробудур, расположенный в районе Магеланг, Центральная Ява, Индонезия.

Монахи провели ночь и отдохнули в храме Лионг Хок Био (Liong Hok Bio) после путешествия из Амбаравы, Семаранг, в город Магеланг. Пока монахи отдыхали в храмовом комплексе Лионг Хок Био (Liong Hok Bio), десятки терапевтов и массажисток, являющихся членами Индонезийской ассоциации традиционного здоровья (PPTI), добровольно оказывали терапевтические услуги уставшим монахам. Но терапевты и массажисты были не единственной поддержкой для монахов. Во время поездки по городу монахов сопровождали местные силы правопорядка и безопасности из полиции и военных, а также несколько местных общественных организаций.

Как и полагается монахи были одеты в оранжевые одеяния, точно также как и сто лет назад и тысячу лет назад.

Буддийская ступа Боробудур, Центральная Ява, Индонезия

Монахи, проделали долгий путь и получили множество дружеских и спонтанных приветствий от местных жителей Магеланга. Суприяди, генеральный директор организации «Буддийское сообщество» отметил: «Гостеприимство показывает наше истинное лицо гармонии и терпимости».

Монахи (бханте), участвовавшие в ритуале Тудонг, высоко оценили уровень религиозной терпимости и гармонии, которые они наблюдали во время своего путешествия по Индонезии. «Индонезия - лучшая. Её жители толерантны. Они ждут нашего приезда и приветствуют нас. Индонезийский народ отличается толерантностью. Они встретили нас, как своих родных», – рассказал Маха Ор, монах из Малайзии.





Ступы верхнего яруса.

Конечным пунктом паломничества стал храм Боробудур в Магеланге. Монахи приняли участие в совместном праздновании Весак. Весак это – день полнолуния в мае месяце, который является самым священным днём для миллионов буддистов во всём мире. Учение Будды и его призыв к состраданию, миру и доброй воле увлекли миллионы людей. Миллионы людей во всем мире следуют учению Будды и отмечают в день Весак его рождение, достижение просветления и уход из этого мира.





Статуя Будды. Тува, Россия.

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