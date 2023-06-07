Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Humanoid99 За пост начислено вознаграждение
Буддийские монахи совершили пеший поход из Тайланда в Индонезию
32 буддийских монаха совершили ритуал Тхудонг, пеший поход из Тайланда в Индонезию. Тысячи людей выстроились вдоль дорог для того чтобы приветствовать путешествующих монахов.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Тысячи людей с энтузиазмом приветствовали прибытие буддийских монахов ("бханте"), выстроившись в очередь по обеим сторонам дороги на границе города Магеланг у храма Лионг Хок Био (Liong Hok Bio), расположенного к югу от городской площади. Толпы людей собрались на обочине дороги в Магеланг (Центральная Ява, Индонезия) для того чтобы поприветствовать десятки буддийских монахов ("бханте"), проводящих ритуал "Тхудонг". 

реклама

Что такое Тхудонг ? Тхудонг является ритуалом совершения походов или пеших прогулок на очень большие расстояния. Тхудонг считается способом подражения великому Будде, который помогает человеку стать лучше и приблизиться ко своему идеалу.


Ритуал Тхудонг (иногда его ещё называют словом "Тудонг") совершается периодически. В этом году он начался 23 марта 2023 года, аккуратно в начале астрономического года на планете. В этом году Тудонг был инициирован монахом из Индонезии Бханте Кантадхаммо, которого в простонародье называют Бханте Ваван, и был проведен 32 монахами из Таиланда, Малайзии, Сингапура и Индонезии.

32 буддийских монаха начали своё путешествие из Накхонситхаммарата в Таиланде. 

Из Таиланда они пропутешествовали до города Батам, расположенного на одноимённом острове Батам в провинции Кепулауан-Риау на севере Индонезии. В Индонезии буддийские монахи шли из столицы Джакарты прямо в город Магеланг, проходя через несколько провинций, а именно Джакарту, Западную Яву и Центральную Яву. В Индонезию они добрались 8 мая 2023 года. Конечным пунктом похода стал храм Боробудур, расположенный в районе Магеланг, Центральная Ява, Индонезия.

Монахи провели ночь и отдохнули в храме Лионг Хок Био (Liong Hok Bio) после путешествия из Амбаравы, Семаранг, в город Магеланг. Пока монахи отдыхали в храмовом комплексе Лионг Хок Био (Liong Hok Bio), десятки терапевтов и массажисток, являющихся членами Индонезийской ассоциации традиционного здоровья (PPTI), добровольно оказывали терапевтические услуги уставшим монахам. Но терапевты и массажисты были не единственной поддержкой для монахов. Во время поездки по городу монахов сопровождали местные силы правопорядка и безопасности из полиции и военных, а также несколько местных общественных организаций.

Как и полагается монахи были одеты в оранжевые одеяния, точно также как и сто лет назад и тысячу лет назад.

Буддийская ступа Боробудур, Центральная Ява, Индонезия
Монахи, проделали долгий путь и получили множество дружеских и спонтанных приветствий от местных жителей Магеланга. Суприяди, генеральный директор организации «Буддийское сообщество» отметил: «Гостеприимство показывает наше истинное лицо гармонии и терпимости». 

Монахи (бханте), участвовавшие в ритуале Тудонг, высоко оценили уровень религиозной терпимости и гармонии, которые они наблюдали во время своего путешествия по Индонезии. «Индонезия - лучшая. Её жители толерантны. Они ждут нашего приезда и приветствуют нас. Индонезийский народ отличается толерантностью. Они встретили нас, как своих родных», – рассказал Маха Ор, монах из Малайзии.


Ступы верхнего яруса.

Конечным пунктом паломничества стал храм Боробудур в Магеланге. Монахи приняли участие в совместном праздновании Весак. Весак это – день полнолуния в мае месяце, который является самым священным днём для миллионов буддистов во всём мире. Учение Будды и его призыв к состраданию, миру и доброй воле увлекли миллионы людей. Миллионы людей во всем мире следуют учению Будды и отмечают в день Весак его рождение, достижение просветления и уход из этого мира.


Статуя Будды. Тува, Россия.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
-21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD
-20% на 14Tb WD - смотри цену
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#мир #поход #религия #будда #буддизм #паломничество #тудонг #тхудонг #философия #храм
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Роботы помогают индуистским священнослужителям при проведении ритуалов
В Индии роботы начали выполнять индуистские ритуалы
Американцы устроили массовый протест по поводу финансирования Украины, который прошёл в Вашингтоне
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
101
Массовое отравление одним и тем же алкогольным напитком произошло в разных регионах РФ
6
Китайские производители чипов смогут безбедно жить, выпуская 28-нм продукцию
5
Поступают сведения о разрушении плотины Каховской ГЭС в Херсонской области — видео
16
CNN: Атаки дронов по России устраивают благодаря организованной Украиной агентурной сети
4
Пригожин в своём характерном стиле прокомментировал видео Минобороны РФ с уничтожением танков Leopard
59
Видео поражения бронетехники ВСУ вертолётами ВКС РФ при отражении наступления попало в интернет
9
TSMC готовит повышение цен на свои услуги на 3-6% со следующего года
1
Старший офицер ВСУ: украинская армия получит десятки батарей западных систем ПВО, таких как Patriot
11
В Российском МО рассказали об поражённых на южнодонецком направлении 8 танках ВСУ Leopard
12
Китайская компания создала пилотируемую летающую тарелку на электродвигателях
+
Bloomberg: Из-за разрушения Каховской ГЭС мировые цены на пшеницу значительно выросли
5
В Северной Корее создали РСЗО KN-25, кратно превосходящие американские HIMARS и M270 MLRS
8
Зеленский рассчитывает на «мощное» количество истребителей F-16 для Украины
7
Intel продаст 35 млн акций Mobileye на сумму $1,5 млрд
+
Каховская ГЭС частично разрушена в результате обстрела ВСУ
7
Binance обвиняют в финансовых преступлениях, а биткоин становится всё больше похож на золото
2
Почему Пригожину все сходит и будет сходить с рук
11
Чехия поставила Украине партию надувных резиновых танков Leopard 2 в комплекте с системой РЭБ
14
Резников: Украина всё же откажется от применения F-16 в украинском контрнаступлении
6

Популярные статьи

Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
104
30 махов: В Китае построили аэродинамическую трубу для разработки и испытаний гиперзвукового оружия
2
Китай обогнал США в гонке по созданию самого мощного в мире взрывчатого вещества
7
Для сдерживания стремительно растущего флота Китая США рассчитывают на Японию и Южную Корею
1
ChatGPT ускорил процесс рендера Blender 3d в несколько раз
16
Редкие спортивные автомобили Renault
7
Как Linux не оставил и малейшего шанса на победу Windows в одном сравнительном тестировании
26
Assassin's Creed: Возвращение к корням и новые горизонты
1
Видеоигры - пустая ли это трата времени - профессор Эрик Херст провел исследование
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
20

Сейчас обсуждают

ЧатоБот
21:19
Конечно пойдёт, с потрёпаной ермолкой в трясущейся грабке, пришёптывая: "Дэньги давай! Давай дэньги!"
WarGonzo: ВС РФ остановили атаку пехоты ВСУ на Запорожском направлении накрыв их Градами
Enforsen Bsv
21:17
... что за времена .. роту еле наскребут (100чел) кричат батальон (500чел)... На самом деле 30тыс это две дивизии по штату военного времени ( до 20тыс) в среднем 15тыс. Двумя сухопутными дивизиями реш...
ВСУ готовят 30-тысячный корпус для прорыва на Запорожском направлении
хахахер
21:16
зеля может на европу пойти щас вырезать всех,но посмотрим чё там будет
WarGonzo: ВС РФ остановили атаку пехоты ВСУ на Запорожском направлении накрыв их Градами
swr5
21:15
Уже давно прошел, все ачивки получил и забыл, возвращаться уже влом.
No Man’s Sky получила обновление Singularity Expedition, посвящённое искусственному интеллекту
N1ghtwish
21:15
"Аппаратное то ускорение в Хроме отключил" Не аппаратное ускорение, а MPO, в последних дровах (23.5.1), вроде бы проблем уже нет, но и пофиксить могли не в амуде, а в самом хроме, зная, насколько крив...
Почему Radeon RX 7600 стала провалом, и геймеры не хотят покупать видеокарты AMD
Chihonya
21:15
https://www.youtube.com/watch?v=GH7Sbfty1lM
Почему Radeon RX 7600 стала провалом, и геймеры не хотят покупать видеокарты AMD
trisha
21:12
Вот как раз и передадут тому самому Ирану, который сделает реверс-инжиниринг. У Ирана в этой сфере опыта выше крыши. 30 лет под санкциями что-то, да значат.
Российский спецназ захватил редкий британский беспилотник, обладающий сверхмалыми размерами
swr5
21:10
Как-то не цепляет уже, про супер корову бегающую и то интереснее было.
Краткое тестирование в игре Planet of Lana
ЧатоБот
21:08
В офисе Зеленского заявили, что ВСУ не хватает вооружений для контрнаступления. (цэ) Генсек НАТО: Киеву передали достаточно вооружения для наступления. (цэ) "...Владимир Зеленский шокирован реакц...
WarGonzo: ВС РФ остановили атаку пехоты ВСУ на Запорожском направлении накрыв их Градами
ЧатоБот
21:05
От же несёт эту маляршу. Не иначе как у неё лютый ПМС. Один из тех, кому удалось выжить после контрнахрюка. Уровень интеллекта можете легко оценить. https://t.me/konkretnost/8467
Бродячая лама парализовала движение на шоссе в Британии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем