Honkai: Star Rail новая игра от создателей Genshin Impact, издатель miHoYo (hoyoverse)

Продолжение серии игр Honkai, начался второй закрытый бета тест.

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Для начало напомню что это вообще за игра такая Honkai: Star Rail. Honkai: Star Rail — это уже четвертая часть серии игр Honkai. Тут будут совершенно новые персонажи которые ещё не встречались игрокам, а также альтернативные варианты персонажей из более ранних игры. Жанры у этой игры таковы: RPG, пошаговые бои с элементами стратегии. Тут также как и в Genshin Impact нам предстоит управлять командой из четырех персонажей.

Первый приём заявок на ЗБТ был примерно открыт в 08.10.2021, после этого был открыт приём заявок на ЗБТ2 примерно двадцать седьмого апреля этого года. Все кто успел подать заявки на официальном сайте Honkai: Star Rail , мне как человеку получившему как оказалось доступ ко второй бетке пришло первое письмо на указанный мною адрес при регистрации.

В этом письме не было ссылки на скачивание лаунчера, там была только информация о том какой учетной записи был дан доступ к бета тесту, был указан ID аккаунта. Также был указан сервер для входа, в моём случаи он оказался Европейским. Было объявлено о дате начала беты (25.05.2022 10:00 (UTC+8) ), а на счёт окончании сказали что сообщат позже. Ну и ссылка на "Больше часто задаваемые вопросов и информации" с ссылками на соц.сети разрабов.

(Если что я играю в геншин, у меня 55 ранг приключений и 229 дней активности(узнал через HoYoLab)

Ну а потом я получил письмо двадцать четвертого числа.

В данном, новом письме указанно для какой платформы я получил доступ. Тут ещё присутствует ссылка на скачивание самого EXE файла для установки лаунчера самой игры, ниже была инструкция по установке. Также немного ниже было уже известная нам информация, но если листнуть ещё ниже мы увидим рекомендуемые характеристики ПК.

Вроде всю важную информацию мы уже видели, но нет, в самом конце письма не доходя до "Другие часто задаваемые вопросы" была очень интересная часть. И в этой интересной части сказано о запрете передачи кому либо доступа к бете, так как право доступа будет привязано к устройству на котором впервые зайдут в игру, также указаны какие действия примет разработчик если такое произойдёт, разработчик заблокирует вашу учётную запись до конца бета-теста. Это вам на заметку любители продать доступ.

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Ну вот в прицепе и вся новость. Если у кого-то остался вопрос в чем новость, то новость в том что сегодня в 05:00 люди из ЗБТ2 могут уже играть в Honka: Star Rail.