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Pustotnik
Adobe Premiere Pro получает генеративные ИИ-инструменты
Adobe разрабатывает видеомодель для Firefly, которая, наряду с некоторыми перспективными интеграциями сторонних производителей, позволит пользователям расширять снимки и добавлять/удалять объекты.

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Adobe работает над генеративной видеомоделью с искусственным интеллектом для своего семейства Firefly, которое привнесет новые инструменты в платформу для редактирования видео Premiere Pro. Эти новые инструменты Firefly — наряду с некоторыми предлагаемыми сторонними интеграциями с моделями Runway, Pika Labs и Sora от OpenAI - позволят пользователям Premiere Pro создавать видео и добавлять или удалять объекты с помощью текстовых подсказок, а также даёт возможность увеличивать длину видеоклипов.

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В отличие от многих предыдущих анонсов Adobe, связанных со Firefly, дата выпуска новых инструментов для создания видео компании: бета-версии или какой-либо другой - не установлена, известно только, что они появятся “в этом году". И хотя гигант креативного программного обеспечения продемонстрировал, на что в настоящее время способна его собственная видеомодель в ранней видео-демонстрации, его планы по интеграции Premiere Pro с моделями с искусственным интеллектом от других поставщиков пока только в планах.

Вместо этого Adobe называет сторонние интеграции с искусственным интеллектом в своем предварительном просмотре видео “ранним исследованием” того, как они могут выглядеть “в будущем”. По словам Adobe, идея состоит в том, чтобы предоставить пользователям Premiere Pro больше выбора, позволяя им использовать такие модели, как Pika, для расширения снимков или Sora и Runway AI при создании видеозаписей для своих проектов. Adobe также заявляет, что к этим сгенерированным клипам могут быть применены ее метки Content Credentials, чтобы определить, какие модели искусственного интеллекта использовались для их создания.

Однако переход к развитию партнерских отношений со сторонними компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, кажется очевидным, независимо от того, насколько далеким он может быть. Возможности нового поколения, которые мы увидели в Sora от OpenAI, похоже, выбивают другие предложения из колеи - гораздо лучше, чем ранний анонс Adobe своей будущей видеомодели Firefly.

Между тем, главное преимущество Adobe перед конкурентами заключается в том, что она встраивает собственные модели Firefly в свою программную экосистему, которые уже широко используются творческими профессионалами. Интеграция моделей искусственного интеллекта сторонних производителей кажется несложной задачей как для Adobe, так и для компаний, занимающихся искусственным интеллектом, которые хотят сделать свои инструменты более доступными для творческих профессионалов, которые иначе не стали бы переходить на отдельное специализированное приложение.

Первыми появятся опции для добавления и удаления объектов, преобразования текста в видео для создания broll и generative extend (по мере растягивания видео на таймлайне, создает совершенно новое видео с помощью выбранной модели).

Мы переживаем рассвет эры генеративного ИИ и только начинаем понимать, как эта технология поможет всем нам работать и творить более эффективно и достигать результатов, которые раньше были бы невозможны.

#adobe premiere pro
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