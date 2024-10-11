ИИ не отнимет у вас работу по написанию кода, но повышение квалификации кажется неизбежным в долгосрочной перспективе.

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Новое исследование показывает, что 80% разработчиков программного обеспечения должны будут повысить свою квалификацию, чтобы идти в ногу с достижениями ИИ в своей области.

Специалисты утверждают, что ИИ не отнимет рабочие места у инженеров-программистов, поскольку «человеческий опыт и креативность всегда будут иметь важное значение для разработки сложного инновационного программного обеспечения».

Инструменты ИИ следующего поколения, такие как тесты OpenAI GPT-4o и OpenAI-o1, показывают, что технология быстро развивается и переопределяет всю концепцию, поскольку они могут писать и обнаруживать ошибки в коде за считанные секунды.

«Если вы заглянете на пару лет вперед или на какое-то количество времени — я не могу точно предсказать, когда это произойдет — возможно, большинство разработчиков не будут писать код», — указал генеральный директор "Amazon Web Services" Мэтт Гарман.

Интересно, что генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг разделяет те же мысли, указывая, что кодирование может утратить актуальность с преобладанием ИИ. Вместо этого он рекомендует искать альтернативные карьерные пути в биологии, образовании, производстве или сельском хозяйстве.

Модели ИИ постепенно становятся лучше в решении сложных задач, таких как создание сложных структурных проектов, написание и обнаружение ошибок в коде. OpenAI GPT-4o и OpenAI-o1 поставляются с первоклассными возможностями кодирования. Согласно контрольным показателям, предоставленным создателем ChatGPT, последний прошел собеседование на должность инженера-исследователя OpenAI для кодирования с показателем 90-100%.

На ближнем горизонте инструменты ИИ помогут повысить производительность разработчиков программного обеспечения за счет автоматизации рутинных и повторяющихся задач. Процесс уже начался, и, как сообщается, старшие разработчики станут первыми бенефициарами.

Следующий этап, как и ожидалось, будет включать ИИ-агентов, которые полностью автоматизируют определенные задачи по разработке программного обеспечения. Революция произойдет в этот момент, неизбежно приводя к появлению разработки программного обеспечения на основе ИИ. Этот сдвиг означает, что большая часть кода будет генерироваться ИИ.

Наконец, в долгосрочной перспективе больше организаций будут использовать ИИ для кодирования, что вызовет потребность в высококвалифицированных разработчиках для удовлетворения спроса на программное обеспечение ИИ. Инженерия подсказок естественного языка и дополненная генерация поиска (RAG) будут среди самых востребованных навыков при найме разработчиков программного обеспечения в эпоху ИИ.

По словам старшего главного аналитика из института Gartner Филипа Уолша:

«В эпоху ИИ инженеры-программисты будут развивать компетенции с уклоном в ИИ, где они в первую очередь сосредоточатся на том, чтобы направлять ИИ-агентов к наиболее релевантному контексту и ограничениям для данной задачи».

Институт рекомендует инвестировать в платформы разработчиков ИИ для перспективных организаций, в конечном итоге позволяя им создавать возможности ИИ. Уолш указал, что это требует повышения квалификации в области инжиниринга данных.

Вопреки распространенному мнению, ИИ не возьмет на себя кодирование, оставив разработчиков программного обеспечения без работы. Однако технология изменит кодирование, автоматизируя определенные задачи, и по мере того, как она будет развиваться, разработчикам придется повышать свою квалификацию, чтобы идти в ногу с ней.

По словам Уолша,

«Человеческий опыт и креативность всегда будут иметь важное значение для поставки сложного, инновационного программного обеспечения».

Интересно, что выводы исследования напрямую совпадают с последним отчетом Microsoft Work Trend Index, в котором указано, что вопреки распространенному мнению, ИИ создаст новые рабочие места. Однако руководители не будут нанимать никого без знаний ИИ, что, кстати, уже привело к «142-кратному увеличению числа участников LinkedIn, добавивших в свои профили навыки ИИ, такие как Copilot и ChatGPT».