Основатель и генеральный директор компании Рэй Юссеф назвал уход ключевых сотрудников и проблемы с нормативными требованиями в качестве основных причин этого решения

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Paxful, крупный игрок в мире одноранговых криптовалютных бирж, объявил о приостановке своей торговой площадки. Основатель и генеральный директор компании Рэй Юссеф назвал уход ключевых сотрудников и проблемы с нормативными требованиями в качестве основных причин этого решения. В своем официальном заявлении Юссеф подчеркнул важность безопасности пользователей и призвал их изучить варианты самостоятельного хранения и рассмотреть возможность торговли на других платформах в это время неопределенности.

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По словам Юссефа, Paxful заверил, что все средства клиентов находятся в безопасности и учитываются. Чтобы облегчить процесс получения своих средств, компания рекомендовала варианты самообслуживания, такие как Exodus Wallet и Muun Wallet. Кроме того, компания предлагает простые варианты миграции для пользователей за пределами США в другие P2P-компании, такие как Noones, которая занимается обслуживанием глобального Юга, и Bitnob, которая облегчает доступ к биткойнам для африканцев.

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Недавняя приостановка работы торговой площадки Paxful произошла во время усиления контроля со стороны регулирующих органов в отношении индустрии криптовалют, особенно в Соединенных Штатах. Проблемы, с которыми сталкивается Paxful, служат напоминанием о важности самостоятельного хранения для инвесторов и подчеркивают необходимость более безопасных и надежных бирж криптовалюты P2P, способных противостоять нормативным требованиям и обеспечивать безопасность средств клиентов.