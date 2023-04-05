Alchemy Pay, сингапурский криптовалютный платежный стартап, по сообщениям, планирует расширить свою деятельность в Южной Корее с помощью раунда финансирования в размере 10 миллионов долларов США. Раунд финансирования был проведен южнокорейской венчурной компанией Riva Investment, специализирующейся на блокчейне, и будет использован для поддержки планов расширения Alchemy Pay и развития продукта.
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Alchemy Pay позволяет продавцам принимать платежи в различных криптовалютах, включая Bitcoin, Ethereum и Alchemy Coin. Платформа также предлагает ряд платежных решений, включая цифровые кошельки, платежные шлюзы и системы точек продаж, облегчая предприятиям прием криптовалютных платежей.
Выход на рынок Южной Кореи рассматривается как стратегический шаг для Alchemy Pay, поскольку Южная Корея является одним из крупнейших криптовалютных рынков в мире и имеет высокоразвитую инфраструктуру цифровых платежей. Правительство Южной Кореи также поддерживает криптовалютную и блокчейн-индустрию, недавно объявив о планах по запуску цифровой валюты центрального банка (CBDC) и платформы для торговли акциями на основе блокчейна.
В целом, экспансия Alchemy Pay в Южную Корею является отражением растущего принятия и признания криптовалютных платежей во всем мире и подчеркивает важность разработки инновационных платежных решений, способных идти в ногу с быстро развивающейся цифровой экономикой. Поскольку криптовалютный рынок продолжает развиваться и завоевывать признание, вполне вероятно, что мы увидим больше стартапов и компаний, следующих по стопам Alchemy Pay и выходящих на новые рынки по всему миру.