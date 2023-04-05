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open_source За пост начислено вознаграждение
Эфир вырос до 8-месячного максимума и укрепляется против биткоина
Предстоящее обновление Ethereum 2.0 рассматривается в качестве основного катализатора роста
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-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Эфир, вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, поднялся до 8-месячного максимума, укрепив свои позиции по отношению к биткоину и другим криптовалютам. Резкий рост цены Ether во многом объясняется растущей популярностью децентрализованных финансовых приложений (DeFi), которые построены на блокчейне Ethereum.

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Приложения DeFi позволяют пользователям кредитовать, заимствовать и торговать криптовалютами без посредников, таких как банки или финансовые учреждения. В последние месяцы популярность этих приложений резко возросла: в начале этого года общая стоимость, заблокированная в протоколах DeFi, впервые превысила 100 миллиардов долларов.


Рост популярности DeFi стимулировал спрос на Эфир, который используется в качестве основной валюты на блокчейне Ethereum. Поскольку все больше пользователей приходят в приложения DeFi, спрос на токен резко возрос, что привело к росту его цены и рыночной капитализации.


Помимо DeFi, предстоящее обновление Ethereum 2.0 также рассматривается в качестве основного катализатора роста Эфира. Обновление улучшит масштабируемость, безопасность и эффективность блокчейна Ethereum, сделав его более привлекательным для разработчиков и пользователей.


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<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
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4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
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В целом, недавнее ралли Эфира является отражением растущего интереса и принятия децентрализованных финансовых приложений, а также перспектив предстоящего обновления Ethereum 2.0. Хотя криптовалютный рынок, как известно, нестабилен, долгосрочные перспективы данного актива остаются позитивными, поскольку технология продолжает привлекать разработчиков, инвесторов и пользователей со всего мира.

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