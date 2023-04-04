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Илон Маск, миллиардер, генеральный директор компаний Tesla и SpaceX, уже некоторое время является активным сторонником криптовалюты Dogecoin. В прошлом он неоднократно писал о ней в Твиттере, даже назвав ее своей "любимой" криптовалютой.
В последний раз Маск изменил фотографию своего профиля в Twitter на фотографию сиба-ину, породы собак, которая вдохновила его на создание Dogecoin. Фотография была загружена 3 апреля 2023 года и с тех пор привлекла большое внимание его последователей и криптосообщества в целом.
Этот поступок Маска вызвал резкий рост цены Dogecoin, его стоимость выросла более чем на 20% в течение нескольких часов после публикации твита. Это не первый раз, когда Маск влияет на цену Dogecoin, поскольку известно, что его твиты оказывали значительное влияние на стоимость криптовалюты.
Многие предполагают, что интерес Маска к Dogecoin - это не просто мимолетное увлечение. Некоторые считают, что он активно работает над продвижением Dogecoin как законной криптовалюты и использует свое влияние, чтобы помочь ей получить признание в обществе.
Независимо от намерений Маска, его последний шаг вновь привлек внимание к Dogecoin и дал понять, что он является большим сторонником этой криптовалюты, вдохновленной мемами. Окажет ли это долгосрочное влияние на стоимость и популярность Dogecoin, пока неизвестно, но одно можно сказать точно - влияние Илона Маска в криптовалютном мире нельзя недооценивать.