Заберите бесплатно и навсегда 911 Operator.

На Epic Games стартовала бесплатная раздача игры 911 Operator.

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Вы можете выбрать любой город мира. По аналогии с нашей службой 112 вы будете диспетчером колл-центра, куда стекаются все сообщения о происшествиях. Пожары, преступления, оказание медпомощи.

Сообщения могут ложными. Вам предстоит организовать отправку экстренных служб к местам происшествия. Стройте карьеру, выбирайте различные транспортные средства, амуницию. А чтобы загрузить карты, необходимо подключение к Интернету.

Раздача доступна до 18 час. 21.09.2023