Какой службой доставки выгодней/дешевле заказать продукты из магазина. Яндекс Еда - Сбер Маркет

Доброго времени суток.

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В этой статье проведу сравнение сервисов доставки продуктов из магазинов (Пятерочка, Магнит, Глобус) Сбер Еда - Сбер Маркет на конкретных примерах.

В расчет не беру сервис "Самокат", т.к. выбор товара в их онлайн-магазине ограничен, а ценник выше, чем в популярных магазинах пешей доступности. Иные сервисы доставки в моем городе не популярны.

Итак, вам захотелось покушать, но в магазин идти лень. Заходим на сайт Яндекса Еды или Сбер Маркета, выбираем магазин, наполняем корзину, оплачиваем, ждем!

1. Яндекс Еда.

До 01.09.2023 доставка из магазинов пешей доступности от моего дома при заказе от 800 руб. была бесплатной. Сейчас ситуация выглядит следующим образом.

1.1. Пятерочка.

Минимальная стоимость заказа 400 руб. Работа сервиса/сборка заказа от 29 руб. Но по факту эта цена будет гораздо выше. Доставка от 89 руб. Бесплатная доставка от ..... не падайте - 6.000 руб.!!!

1.2. Магнит.

Здесь все тоже самое как в Пятерочке. Минимальная стоимость заказа 400 руб. Работа сервиса/сборка заказа от 29 руб. Но по факту эта цена будет гораздо выше. Доставка от 89 руб. Бесплатная доставка тоже от 6.000 руб.!!!

1.3. Глобус.

Минимальная стоимость заказа 2.500 руб. Работа сервиса/сборка заказа от 29 руб. Но по факту эта цена будет гораздо выше. Доставка от 99 руб. Бесплатная доставка от 3.501 руб.





Да, не забудьте, что вам придется доплачивать за пакеты. А если задумаете купить весовой товар, например тушку курицы, будьте готовы потом часами разбираться со службой поддержки, почему в личном кабинете одна цена, в принесенном курьером чеке другая цена и за что с вас дополнительно списали некоторую сумму?

Если не хотите нервотрепки и потери времени, не берите весовой товар, только штучный.

2. Сбер Маркет.

На конкретные магазины разбивать не буду. Пятерочка, Магнит минимальный заказ от 500 руб. Глобус - от 2.000 руб. Доставка - бесплатно. Работа сервиса/сборка заказ - 29 руб.

Пакет стоит, не удивляйтесь, - 1 коп.!

Можно часть покупок оплатить бонусами СберСпасибо, к тому же есть кэшбэк в виде тех же бонусов. С подпиской СберПрайм кэшбэк незначительно больше. Весовой товар проблем не вызывает. Деньги за заказ замораживаются, нет товара или его вес меньше - вернут деньги, товар весит немного больше - незначительная доплата.

При отсутствии товара - альтернативу подберут. Например заказал два стаканчика очищенных семечек по 75 гр. Но их уже не было в наличии. Подобрали за ту же сумму 1 стаканчик на 50 гр. и 1 пакет на 100 гр.

Со всех площадок заказ доставляется в пределах 30 минут. С Глобуса подольше.

Вывод: Лично по мне - СберМаркет выгоднее и заморочек с ним нет.