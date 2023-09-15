Как я мучался со СберСтрахованием по ОСАГО, ленивая и безответственная компания!

Доброго времени суток.

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В этой статье я расскажу как мучался с получением страховки по ОСАГО от СберСтрахования.

За рулем я аккуратен, коэффициент за безаварийную езду максимальный. Второй год подряд выбирал ОСАГО в СберСтраховании, т.к. там минимальная цена. Сравнил ценник на Сравни.ру

Но оплатил ее на сайте СберСтрахования.

Купился на их рекламу о возвращении кэшбэка и кучи подарков, но они обманули и никаких плюшек я не получил.

Ну да ладно, буду впредь умнее, да и вы теперь об этом знаете.

Итак, наступил страховой случай. В мою машину, припаркованную у подъезда ночью въехал другой автомобиль, повредил заднюю правую дверь и скрылся с места происшествия. Благо была запись с камеры видеонаблюдения. Вызвал ГИБДД, по телефону сообщил в страховую. Они сказали, как найдут виновника, тогда и сообщайте.

Не доверяя страховой, я сканы документов отправил им на электронку. Виновника нашли через два месяца, лишили водительских прав на год. Решение суда и все документы я вновь отправил в страховую.

Пока машина стояла, сел аккумулятор, в связи с чем я попросил, чтобы специалист для осмотра приехал к дому. И все.. на месяц мне никто не звонил и не писал.

Стоит заметить, что эта контора типа "Рога и копыта" - своего офиса в моем областном центре нет, эксперты по осмотру - из СОГАЗа, они же занимаются сбором документов. Ни с одним автосервисом договоров о ремонте не заключено.

Поднял бучу, только тогда осмотрели. Никаких вариантов ремонта не предложили. Просто скинули на карточку 30.000 руб., а по электронке выслали документы и заключение об оценке - ущерб на 50.000 руб., но с учетом износа - 30.000 руб.

Я просто в шоке был... Мне не деньги нужны, а ремонт, который стоил гораздо дороже даже 50.000 руб. Одна дверь больше 30.000 стоит.

Предстояло судиться с ними, что связано со значительными материальными затратами (пошлина, эксперт, заверение копий документов, адвокат). Конечно все деньги бы я отбил, но сколько времени и нервов было бы потеряно. На это они и рассчитывают, демпенгуя на рынке ОСАГО.

В итоге по знакомству я нашел автосервис и мне за 30.000 руб. качественно починили и окрасили дверь.

Больше я в СберСтраховании никогда не куплю никакой страховки!