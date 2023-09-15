Секреты выгодных покупок на самом крупном интернет маркете - Сбермаркете (ранее Сбермегамаркет)

Мой опыт опыт покупок на Мегамаркете (ранее Сбермегамаркет).

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Разумеется, чтобы получить максимум выгоды от покупок на Мегамаркете, необходимо быть клиентом Сбербанка, подключить Сбербанк-Онлайн, СберСпасибо (начисление баллов за покупки, 1 балл=1 руб.).

Для повышения кэшбэка бонусными баллами необходимо подключить подписку СберПрайм (199 руб. в месяц), которая дает много плюшек (бесплатная мобильная связи, подписки на много чего). Его можно получить и халявно за любую онлайн покупку с сервисов Сбера. Можно и не подключать, разница в баллах уменьшится на пару процентов.

Даже покупка в 0 руб. Позволяет выбрать подарок, где может быть эта бесплатная подписка на СберПрайм.

Итак, все это у вас есть. Идем за покупками!

Допустим мы выбрали такие вот духи, которые в магазинах города не продаются. Стоят они 9.879 руб. Хотя еще вчера стоили 7.700 руб. ))). Но всю эту сумму вы можете оплатить бонусными баллами. Или можете оплатить безналом, тогда вам начислят максимум скидки - 5.632 руб. Получается товар стоит 4.247 руб. Это не дорого для этих духов. Оплачивать Сберпэй дешевле оплаты картой.

Есть еще такая закономерность - чем больше вы используете бонусных баллов при оплате - тем меньше кэшбэк этих баллов. Иногда выгодней тратить бонусные баллы на товары, где кэшбэк очень мал.

Вот допустим - капли от клещей. В них кэшбэк 4 балла. Значит выгодней заплатить за этот товар только бонусными баллами.

Чтобы доставка была бесплатной - минимальная сумма заказа составляет 500 руб. Доставка осуществляется в ДаркСтор (это наверно пункт выдачи) или курьером по вызову. Последнее время привозил "Самокат" в течение 30 мин. с момента их вызова.

Что еще может помочь снизить расходы?





Написание отзывов за товар. За один отзыв начисляется от 10 до 70 баллов.

Но может не прокатить. Например - это.

Да, некоторые товары здесь стоят дороже, чем в других маркетплейсах, но планирование покупок, мониторинг цен на них (вот духи вчера стоили 7.700 руб., а сегодня 9.800 руб.), а также умелое накопление бонусных баллов позволяет получить ощутимую выгоду.

Удачных вам покупок.