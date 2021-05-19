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Курс биткоина падает. Китай нанес новый удар по криптовалютному рынку

Биткоин подешевел ниже 40000 на фоне нового криптовалютного запрета в Китае. Криптозима не за горами?
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Курс биткоина за последние сутки снизился почти на 13 процентов, пробив психологическую отметку в 40000 долларов. А ведь всего 10 дней назад он стоил дороже 58 тысяч. Это произошло после того, как китайским финансовым организациям было запрещено оказывать услуги, связанные с цифровыми активами.

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Вчера, 18 мая, три китайские ассоциации состоящие при Народном банке Китая, а именно: Ассоциация интернет-финансов, Банковская ассоциация Китая и Платежно-клиринговая ассоциация, опубликовали свой совместный документ о том, что компаниям теперь запрещено поддерживать бизнес, который связан с криптовалютами. В документе содержится настоятельная рекомендация гражданам воздерживаться от инвестиций в криптоактивы и напоминание о том, что такие операции не защищены законом.

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Цитата из заявления: «Цифровая валюта — это особый виртуальный товар, не связанный с органами денежно-кредитного регулирования. У нее нет денежных свойств и она не является реальной валютой. Использовать ее в качестве средства обмена на рынке запрещено»

Это должно послужить снижению рисков спекуляций с криптовалютой. Ассоциации также потребовали от компаний прекратить любую деятельность, связанную с цифровыми активами и разорвать сотрудничество с профильными игроками. Например, интернет-платформам запрещено публиковать соответствующую рекламу. К нарушителям будут применены санкции.

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Также всего за две недели до этого китайский банк China CITIC Bank, который является дочерней структурой государственного конгломерата CITIC Limited, запретил юридическим и физическим лицам использовать свои счета для торговли цифровыми активами. Это решение было принято для предотвращения рисков отмывания средств. Если подобные операции будут выявляться, то банк аннулирует транзакции по ним с последующим закрытием счетов.

В результате этих действий, а также других негативных факторов: расследования в отношении криптобиржи Binance, инициированного Минюстом США в связи с нарушениями законодательства об отмывании средств, последних противоречивых сообщений Илона Маска в твитере, которые то были в пользу биткоина, догекоина и других криптовалют, то наоборот критиковали их, отказа продавать автомобили Тесла за биткоины, публичного отказа ряда инвесторов от инвестиций в биткоин на фоне его высокой волатильности, курс главной криптовалюты снизился на 33 процента с максимумов мая и более чем на 39 процентов с абсолютного максимума.

Инвесторы опасаются, что Китай и вслед за ним США продолжат закручивать гайки, что может привести к большим финансовым потерям для них. Если прежде быстрый курс криптовалют привлекал тех, кто хочет быстро заработать большие деньги купив дешевле и продав дороже, то сейчас поток подобных инвесторов значительно уменьшился.

На настоящий момент биткоин торгуется на отметке в 39500 долларов. Вслед за биткоином подешевели и другие криптовалюты. Эфириум торгуется на данный момент уже дешевле 3000, хотя всего несколько дней назад его курс достигал своего максимума в 4350 долларов, то есть он также подешевел за неделю на 30 процентов относительно своих максимумов.

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Криптозима или просто очень масштабная коррекция? Аналитики расходятся во мнениях по этому поводу. Одни считают, что текущее снижение это отличная возможность на минимумах закупиться биткоинами, другие, что подходит конец цикла и криптовалюты продолжат снижаться. Геймеры питают надежду, что все это рухнет и наконец-то на вторичке появится куча дешевых видеокарт.

А ведь не за горами еще и июньский форк Эфириума, который принесет с собой снижение вознаграждения для майнеров. В любом случае, резкие колебания курсов криптовалют в ближайшее время продолжатся. Пойдут ли они вверх, будут плавно снижаться дальше или же вообще перейдут в свободное падение, станет в ближайшие 2-3 недели. Пока что ясно одно: к операциям с криптоактивами нужно подходить крайне осторожно: за последнюю неделю трейдеры потеряли несколько миллиардов на снижении курсов цифровых валют.

Ждем дальнейших новостей и запасаемся попкорном.

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сказочный долбоеб... еще раз, по буквам: эфир "рухнул" до уровня на котором он был 1 мая. 18 дней назад. До этого - он был дешевле. 23 апреля он был по 2100, а сейчас по 2850.
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MadMax-m16
14:04
Ну да, всем известно: Украина- криптовалютная сверхдержава и все деньги вкладывает в биткоины, нужно поддерживать Маска, не зря же он гиперлуп в Днепре открывает в следующий четверг.
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wolfire
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Alex23
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