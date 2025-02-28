Американские учёные разработали метод пересадки инсулин-продуцирующих клеток с сосудами под кожу, что стабилизирует сахар у больных диабетом первого типа. Тесты на грызунах показали успех.

В США совершён настоящий прорыв в борьбе с диабетом первого типа: учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско представили метод, который может избавить пациентов от пожизненной зависимости от инсулина. Исследование, опубликованное 27 февраля 2025 года в журнале Science, демонстрирует успех экспериментов, способных изменить подход к лечению этого хронического заболевания, от которого страдают миллионы людей по всему миру.





Суть открытия заключается в пересадке бета-клеток, вырабатывающих инсулин, в сочетании с эндотелиальными клетками, формирующими кровеносные сосуды. Этот подход решил главную проблему предыдущих попыток: недостаток кровоснабжения, из-за которого пересаженные клетки быстро погибали. Теперь трансплантаты размещают под кожей, а не в печени, что значительно упрощает процедуру и снижает риск осложнений. По словам ведущего автора исследования, доктора Элизабет Риверы, «сосуды буквально оживляют бета-клетки, позволяя им работать так, как в здоровом организме».

Тесты на мышах показали ошеломляющие результаты. После пересадки уровень глюкозы в крови стабилизировался в течение 48 часов и оставался в норме более 20 недель — почти полгода. Отторжение клеток удалось свести к минимуму благодаря использованию современных иммунодепрессантов и биоинженерных материалов, которые маскируют трансплантат от иммунной системы. «Мы наблюдали, как мыши переставали нуждаться во внешнем инсулине. Это беспрецедентный успех», — отметила Ривера на пресс-конференции.

Диабет первого типа диагностируется у детей и взрослых, когда иммунная система уничтожает бета-клетки поджелудочной железы. Пациенты вынуждены постоянно контролировать уровень сахара и вводить инсулин, что усложняет жизнь и повышает риск осложнений. Новый метод обещает избавить их от этой рутины. Однако учёные предупреждают: прежде чем применять технологию на людях, она должна пройти тщательные испытания. Первые тесты на добровольцах запланированы на конец 2026 года, и их успех будет зависеть от точной настройки иммуносупрессии и масштабирования производства клеток.

Реакция общественности на эту новость оказалась бурной. Пациентские сообщества в США и Европе уже называют это открытие «историческим», хотя некоторые специалисты призывают не торопиться с выводами. «Пока это только мыши, а не люди. Но если метод сработает, это станет эпохальным событием», — комментирует эндокринолог Джон Келли из Бостонской клиники.

Стоимость процедуры и её доступность остаются открытыми вопросами, но исследователи уверены, что со временем технология станет массовой. Пока же научный мир празднует первый шаг к долгожданной победе над диабетом первого типа, а пациенты по всему миру с надеждой ждут следующих новостей.