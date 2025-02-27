Французская компания Dassault Systèmes объявила о партнерстве с Apple, чтобы интегрировать свое передовое промышленное 3D-программное обеспечение в Vision Pro. Инженеры получат возможность работать с моделями в реальном времени, что обещает революцию в проектировании и сотрудничестве.

Французская технологическая компания Dassault Systèmes, лидер в области разработки программного обеспечения для 3D-дизайна и цифровых двойников, сделала важный шаг в будущее инженерных технологий. 25 февраля 2025 года на ежегодном форуме 3DEXPERIENCE в Хьюстоне она объявила о стратегическом сотрудничестве с американским гигантом Apple. Цель партнерства — адаптация мощного промышленного 3D-программного обеспечения Dassault для работы на платформе Apple Vision Pro, инновационной гарнитуре смешанной реальности. Это событие знаменует собой новый этап в развитии технологий пространственных вычислений и обещает перевернуть представление о том, как инженеры, дизайнеры и ученые взаимодействуют с виртуальными моделями.

Основой сотрудничества станет приложение 3DLive, выход которого запланирован на лето 2025 года. Оно позволит пользователям Vision Pro работать с цифровыми двойниками — высокоточными виртуальными копиями реальных объектов — в реальном времени. Интеграция с платформой 3DEXPERIENCE от Dassault Systèmes откроет возможности для совместной работы над проектами, визуализации сложных 3D-моделей и их взаимодействия с физическим миром. Благодаря передовым камерам, сенсорам и вычислительной мощности Vision Pro, основанной на чипах, аналогичных тем, что используются в компьютерах Mac, инженеры смогут добиться беспрецедентной точности и реализма в своих разработках.

Это решение найдет применение в самых разных отраслях. В промышленности инженеры смогут моделировать и тестировать оборудование, в медицине — создавать виртуальные модели органов для исследований и обучения, а в градостроительстве — проектировать целые города с учетом реальных условий. Например, аэрокосмические компании смогут использовать 3DLive для совместной работы над конструкциями самолетов, а архитекторы — для создания интерактивных макетов зданий, которые можно "осматривать" прямо в пространстве.

"Наше сотрудничество с Apple — это смелый шаг вперед, который раскрывает потенциал 3D-вселенных, где 3D становится универсальным языком для объединения реального и виртуального", — заявила Элиза Приснер, исполнительный вице-президент по корпоративной стратегии и трансформации платформ Dassault Systèmes. В свою очередь, Майк Роквелл, вице-президент Apple по направлению Vision Products, отметил: "Vision Pro продолжает расширять границы возможного в пространственных вычислениях, меняя подход к работе в ключевых индустриях. Мы рады работать с Dassault Systèmes, чтобы вдохнуть новую жизнь в платформу 3DEXPERIENCE".

Помимо 3DLive, Dassault Systèmes представила еще одно приложение для Vision Pro — HomeByMe Reality, которое позволит пользователям визуализировать интерьеры домов и виртуально "осматривать" недвижимость. Это демонстрирует универсальность подхода компании к использованию технологий Apple.

Эксперты уже называют это сотрудничество знаковым для индустрии. Оно не только укрепляет позиции Dassault Systèmes как лидера в области цифровых двойников, но и подчеркивает амбиции Apple в расширении применения Vision Pro за пределы развлечений и потребительского рынка. Запуск 3DLive этим летом станет важным испытанием для обеих компаний, которые стремятся доказать, что пространственные вычисления могут стать неотъемлемой частью профессионального инструментария XXI века.