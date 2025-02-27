С 25 февраля 2025 года покупатели из России обнаружили, что на AliExpress исчезли товары вроде оперативной памяти DDR4, DDR5 и SSD M.2. Эксперты гадают: это страх вторичных санкций или подготовка к распродажам?

Без громких заявлений и предварительных уведомлений крупнейший трансграничный маркетплейс AliExpress ограничил доступ российских пользователей к покупке ключевых компьютерных комплектующих. С 25 февраля товары, такие как оперативная память DDR4 и DDR5, а также твердотельные накопители формата M.2, исчезли из ассортимента для покупателей из России. Попытка найти эти позиции через поиск выдает либо пустые результаты, либо уведомление: "Этот товар не доставляется в ваш регион". Пока неясно, временное ли это ограничение и когда доступ может быть восстановлен.

Эксперты и пользователи активно обсуждают причины неожиданного шага. Одна из версий — опасения продавцов перед вторичными санкциями со стороны Запада. После ужесточения международных ограничений в отношении России китайские компании, включая Alibaba Group, которой принадлежит AliExpress, неоднократно сталкивались с давлением из-за поставок в РФ. "Технологические компоненты, такие как оперативная память и SSD, попадают под пристальное внимание регуляторов, и продавцы могли просто перестраховаться", — считает аналитик рынка электроники Сергей Иванов. Он напомнил, что в 2024 году AliExpress уже вводил ограничения на доставку некоторых товаров в Россию, что связывали с угрозой санкций.

Альтернативная гипотеза — маркетинговый ход. Некоторые специалисты предполагают, что временное исчезновение популярных товаров может быть "прогревом" аудитории перед крупными распродажами, такими как весенние акции. "Скрывая востребованные позиции, продавцы могут подогреть спрос, чтобы потом вернуть их с громкими скидками", — полагает эксперт по e-commerce Елена Смирнова. Однако отсутствие официальных комментариев от AliExpress оставляет пользователей в неведении, вынуждая их искать обходные пути или переходить на локальные площадки.



