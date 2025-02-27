Oн станет первым смартфоном с поддержкой Bluetooth 6.0 и технологией HyperAI. Утечки раскрывают детали дизайна и характеристик новинки.

Китайский технологический гигант Xiaomi готовится представить свой новый флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra. Устройство, дебют которого ожидается в ближайшие дни, станет первым в мире смартфоном с поддержкой стандарта Bluetooth 6.0, а также будет оснащено системой Xiaomi HyperAI. Об этом стало известно из утечек спецификаций, которые уже активно обсуждаются в сети.

Xiaomi 15 Ultra, согласно данным, получит ряд значительных улучшений по сравнению с предшественником, Xiaomi 14 Ultra. Утечка полного листа характеристик, опубликованная известным инсайдером Роландом Квандтом, подтверждает, что новинка будет немного толще: 9,35 мм в двухцветной отделке и 9,48 мм в других вариантах, что на несколько миллиметров больше, чем у предыдущей модели. При этом вес устройства слегка увеличится, хотя разница составит всего несколько граммов. Эти изменения связаны с внедрением новых технологий и более мощных компонентов.

Ключевой особенностью Xiaomi 15 Ultra станет поддержка Bluetooth 6.0 — стандарта, который обеспечивает более стабильное соединение и повышенную энергоэффективность по сравнению с предыдущими версиями. Процессор Snapdragon 8 Elite, лежащий в основе устройства, уже поддерживает этот стандарт, но Xiaomi станет первым брендом, реализовавшим его в коммерческом продукте, опередив таких конкурентов, как OnePlus 13 и Galaxy S25 Ultra.

Еще одним важным новшеством станет технология HyperAI, интегрированная в операционную систему HyperOS 2.0. Она включает функции Creative Assistant и Productivity Assistant, которые помогут пользователям в создании контента и повышении эффективности работы. Хотя некоторые эксперты отмечают сходство этих возможностей с аналогами от других производителей Android, Xiaomi подчеркивает, что HyperAI оптимизирован для экосистемы компании, обещая бесшовное взаимодействие между устройствами.

Дебют Xiaomi 15 Ultra в Китае намечен на ближайшие дни, а глобальный запуск ожидается 2 марта перед выставкой MWC 2025 в Барселоне. Характеристики устройства: экран 6,73 дюйма с разрешением 2K, камера с четырьмя модулями (включая 200-мегапиксельный телеобъектив) и батарея емкостью около 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Цена в Европе, по слухам, составит около 1499 евро, что делает новинку конкурентом премиальных моделей на рынке.



