Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что в ближайшие два года власти не планируют вводить законодательное регулирование технологий искусственного интеллекта, чтобы дать отрасли возможность развиваться свободно.

Российские власти решили воздержаться от законодательного регулирования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшие два года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко во время презентации национального проекта «Экономика данных», которая прошла в национальном центре «Россия». По его словам, сейчас не время для введения строгих правил, ограничивающих развитие и применение ИИ. «Мы не считаем, что сейчас именно тот момент, когда нужно заходить с регуляторикой. Я думаю, что пару лет поживем в таких реалиях, а дальше будем думать, что делать», — подчеркнул Григоренко.

Вице-премьер отметил, что подход к государственному вмешательству в сферу ИИ требует осторожности. «Важно не появиться слишком рано или слишком поздно», — добавил он, пояснив, что преждевременное регулирование может затормозить инновации, а запоздалое — оставить отрасль без необходимых ориентиров. Такой подход, по мнению Григоренко, позволит России сохранить баланс между свободой развития технологий и будущей необходимостью их контроля.

Решение вызвало неоднозначную реакцию среди экспертов и представителей IT-сектора. Сторонники инициативы считают, что отсутствие жестких рамок даст российским разработчикам ИИ конкурентное преимущество. «Два года без регулирования — это окно возможностей для стартапов и компаний, работающих с искусственным интеллектом. Мы сможем экспериментировать и внедрять решения быстрее, чем в странах с ужесточенным законодательством», — отметил CEO одной из отечественных IT-компаний Алексей Смирнов.

Однако есть и те, кто видит в этом риски. Эксперт по цифровой этике Марина Левина предупреждает, что бесконтрольное развитие ИИ может привести к проблемам, связанным с безопасностью данных и нарушением прав граждан. «Отсутствие правил в такой чувствительной сфере, как ИИ, может породить хаос. Например, кто будет отвечать за ошибки алгоритмов в медицине или транспорте?» — задалась вопросом она. По ее мнению, двухлетняя пауза — это слишком долгий срок для выработки хотя бы базовых норм.

Заявление Григоренко прозвучало на фоне активного обсуждения национального проекта «Экономика данных», который предусматривает развитие инфраструктуры для работы с большими данными и ИИ. Россия стремится укрепить свои позиции в глобальной технологической гонке, и временный отказ от регулирования может стать частью этой стратегии. В то же время власти подчеркивают, что следят за международным опытом: в США и ЕС уже разрабатываются законы, ограничивающие использование ИИ в определенных сферах.

Что будет через два года, покажет время. Пока же российский рынок ИИ получает карт-бланш на развитие без законодательных ограничений, что может как ускорить прогресс, так и выявить новые вызовы для общества и государства.





