С 1 марта 2025 года в России отменяется проверка полиса ОСАГО при регистрации автомобилей. По словам зампреда комиссии Общественной палаты РФ Александра Холодова, это избыточная процедура, усложнявшая жизнь автолюбителям.

Владельцы автомобилей в России с 1 марта смогут регистрировать свои транспортные средства без обязательного предъявления полиса ОСАГО. Об этом сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, назвавший прежнюю процедуру избыточной и устаревшей. Нововведение призвано упростить процесс регистрации и избавить граждан от лишних барьеров.

До сих пор при постановке автомобиля на учет в ГИБДД водители были обязаны предоставить действующий полис обязательного страхования автогражданской ответственности. Однако, как отметил Холодов, эта мера давно потеряла актуальность в условиях современных технологий. "Сегодня наличие страховки можно проверить в режиме реального времени через электронные базы данных. Требование предъявлять полис при регистрации — это лишний шаг, который лишь отнимает время у людей", — подчеркнул он. По его мнению, исключение этого этапа сделает процесс более удобным, особенно для тех, кто покупает машины в других регионах или через интернет.

Решение уже получило положительные отклики среди автолюбителей и экспертов. Автоюрист Алексей Петров считает, что новшество значительно ускорит регистрацию и снизит вероятность ошибок при проверке документов. "Люди больше не будут тратить время на сбор лишних бумаг. Это шаг к упрощению взаимодействия граждан с государственными органами", — отметил он. При этом Петров напомнил, что отсутствие проверки при регистрации не освобождает водителей от обязанности иметь ОСАГО: штрафы за езду без страховки сохраняются, и контроль на дорогах остается в силе.

Однако не все эксперты разделяют оптимизм. Страховой консультант Марина Коваленко выразила опасения, что нововведение может спровоцировать рост числа незастрахованных автомобилей. "Раньше обязательная проверка напоминала водителям о необходимости полиса. Теперь многое будет зависеть от их сознательности и усиления контроля со стороны ГИБДД", — считает она. По ее словам, важно, чтобы власти не допустили ослабления надзора за соблюдением закона.

Автодилеры и компании, занимающиеся переоформлением машин, уже начали адаптироваться к предстоящим изменениям. Представители рынка подержанных автомобилей уверены: упрощение процедуры регистрации повысит удобство сделок и ускорит оборот транспорта. "Для нас это хорошая новость. Чем меньше формальностей, тем проще клиентам оформлять покупку", — поделился мнением менеджер одного из московских автосалонов Дмитрий Соколов.

С 1 марта 2025 года процесс регистрации автомобилей в России станет быстрее и удобнее. Новые правила — часть общей тенденции к цифровизации государственных услуг, направленной на снижение административной нагрузки на граждан. Владельцам транспортных средств больше не придется доказывать наличие ОСАГО при постановке машины на учет, однако ответственность за соблюдение закона остается на их плечах.