Власти обсуждают возможность установления минимального возраста для управления электросамокатами в целях повышения безопасности на дорогах.

Правительство России рассматривает возможность введения возрастных ограничений для пользователей электросамокатов. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов в кулуарах форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса", прошедшего в столице. По его словам, инициатива связана с необходимостью повысить безопасность на улицах городов, где электросамокаты стали причиной роста числа инцидентов с участием как самих пользователей, так и пешеходов.

Популярность электросамокатов в последние годы стремительно растет. Этот вид транспорта активно используют жители мегаполисов для быстрых перемещений на короткие расстояния. Однако вместе с удобством пришли и проблемы: увеличивается количество аварий, травм и конфликтов на дорогах и тротуарах. Дети и подростки, часто управляющие электросамокатами, не всегда осознают риски, связанные с высокой скоростью и отсутствием должных навыков вождения. Именно этот факт, по мнению властей, требует введения регулирующих мер.

"Электросамокаты сегодня доступны людям всех возрастов, но не все пользователи обладают достаточной ответственностью и опытом для их безопасного использования", — подчеркнул Валентин Иванов. Он отметил, что конкретный минимальный возраст для управления электросамокатами пока не определен. Решение будет приниматься после консультаций с экспертами в области транспорта, безопасности и представителями общественности.

Мнения по поводу инициативы разделились. Сторонники нововведения уверены, что возрастные ограничения помогут снизить аварийность и сделают улицы безопаснее. "Электросамокаты способны разгоняться до 25-30 км/ч, что требует от пользователя определенной зрелости и понимания ситуации на дороге", — считает эксперт по безопасности дорожного движения Алексей Петров. По его мнению, мера особенно актуальна для защиты пешеходов, которые нередко становятся жертвами неосторожного вождения.

Однако есть и противники такого подхода. Урбанист Мария Сидорова полагает, что полный запрет для определенных возрастных групп может ограничить доступ к экологичному и удобному виду транспорта. "Безопасность важна, но вместо запретов можно внедрить обязательное обучение или сертификацию для пользователей", — предлагает она. По ее словам, важно сохранить баланс между регулированием и развитием микромобильности в городах.

Обсуждение инициативы продолжится в ближайшие месяцы. Если решение будет принято, новые правила могут вступить в силу уже в 2026 году. Это станет частью более масштабной программы по упорядочиванию использования средств индивидуальной мобильности, включая электроскейты и моноколеса. Валентин Иванов также добавил, что власти намерены изучить международный опыт, чтобы сделать регулирование максимально эффективным.