Верхняя палата парламента Беларуси одобрила ратификацию договора с Россией о взаимных гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ направлен на укрепление совместной обороны и предотвращение угроз.

Совет Республики, верхняя палата Национального собрания Беларуси, на сегодняшнем заседании единогласно одобрил ратификацию договора с Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Этот шаг стал очередным подтверждением углубления стратегического партнерства между двумя странами, которые уже более двух десятилетий развивают сотрудничество в формате союзного объединения.

Договор, подписанный президентами Александром Лукашенко и Владимиром Путиным 6 декабря 2024 года в Минске, закрепляет взаимные обязательства сторон по защите суверенитета и территориальной целостности. Согласно документу, любое вооруженное нападение на одну из стран будет расцениваться как агрессия против всего Союзного государства, что предполагает совместный ответ с использованием всех доступных сил и средств. Особое внимание в тексте уделено координации оборонной политики, включая возможность размещения российских военных объектов на территории Беларуси и использование ядерного потенциала России как фактора сдерживания.

В ходе обсуждения в Совете Республики подчеркивалось, что договор носит сугубо оборонительный характер и не направлен против третьих стран. "Мы живем в сложное время, когда безопасность становится приоритетом. Этот документ — логичный шаг для защиты наших граждан и укрепления стабильности в регионе", — отметил председатель комиссии по международным делам Сергей Сивец. По его словам, ратификация синхронизирована с аналогичным процессом в России, где Совет Федерации также принял соответствующее решение сегодня.

Эксперты отмечают, что договор отражает текущую геополитическую ситуацию, характеризующуюся ростом напряженности в Восточной Европе. "Это не просто формальность, а реальный инструмент для совместного противостояния угрозам", — считает политолог Анна Коваленко. Однако некоторые аналитики задаются вопросом, как соглашение повлияет на внутреннюю политику Беларуси и ее отношения с западными соседями.

Ратификация в обеих странах завершена в рекордно короткие сроки, что подчеркивает значимость документа для Москвы и Минска. После обмена ратификационными грамотами договор вступит в силу и будет действовать 10 лет с возможностью автоматического продления. Беларусь и Россия продолжают выстраивать общее оборонное пространство, демонстрируя готовность к совместным действиям в условиях современных вызовов.