Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий собственников и нанимателей жилья по соцнайму допускать сотрудников газовых служб к оборудованию для проверок и ремонта. Инициатива направлена на повышение безопасности и предотвращение аварий.

Государственная Дума РФ в первом чтении одобрила законопроект, который может существенно изменить порядок взаимодействия граждан с газовыми службами. Документ обязывает собственников квартир, а также нанимателей жилья по договорам социального найма предоставлять доступ к газовому оборудованию для проведения проверок, профилактических работ и устранения неисправностей. Инициатива, внесенная группой депутатов, вызвала оживленные споры, однако большинство парламентариев поддержали ее как меру, направленную на обеспечение безопасности населения.

По данным авторов законопроекта, в последние годы в России участились случаи аварий, связанных с утечками газа, многие из которых произошли из-за несвоевременного обслуживания оборудования. В пояснительной записке к документу отмечается, что жильцы нередко отказывают газовщикам в доступе, ссылаясь на права частной собственности или личные обстоятельства. Это, в свою очередь, создает риски не только для них самих, но и для соседей. Новый закон призван устранить подобные ситуации, закрепив обязанность предоставления доступа на законодательном уровне.

Согласно тексту законопроекта, отказ от допуска газовых служб может повлечь административную ответственность, включая штрафы. Конкретные размеры санкций и порядок их применения пока не уточнены — эти вопросы будут доработаны ко второму чтению. Также документ предусматривает, что газовщики обязаны заранее уведомлять жильцов о предстоящих визитах, а работы должны проводиться в удобное для граждан время, за исключением экстренных случаев.

Мнения экспертов и общественности по поводу инициативы разделились. Сторонники законопроекта, включая представителей коммунальных служб, считают его важным шагом к снижению числа бытовых катастроф. "Каждая минута промедления в таких вопросах может стоить человеческих жизней", — заявил глава ассоциации газовых компаний Сергей Иванов. В то же время критики, среди которых правозащитники и некоторые юристы, опасаются, что закон ущемляет права собственников и может быть использован для давления на граждан. "Где гарантия, что под видом газовщиков в квартиры не начнут ломиться мошенники?" — задается вопросом адвокат Елена Петрова.

Обсуждение законопроекта продолжится в ближайшие недели. Депутаты планируют доработать документ с учетом предложений регионов и профильных ведомств. В случае окончательного принятия закон может вступить в силу уже в конце 2025 года. Пока же граждан призывают добровольно сотрудничать с газовыми службами ради собственной безопасности и спокойствия соседей.