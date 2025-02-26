Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), чтобы освободить место для нового космического грузовика. Это событие транслировалось в прямом эфире Роскосмосом.

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28» завершил свою миссию на Международной космической станции (МКС), успешно отстыковавшись от модуля «Звезда» российского сегмента. Процесс прошел в автоматическом режиме под пристальным наблюдением специалистов Роскосмоса, что было продемонстрировано в прямой трансляции. Отстыковка стала важным этапом подготовки к прибытию нового космического грузовика, который вскоре доставит на станцию свежие запасы и оборудование для экипажа.





«Прогресс МС-28» находился на орбите с 20 июля 2023 года, обеспечивая МКС всем необходимым для работы. За это время корабль доставил более 2,5 тонн грузов, включая топливо для поддержания орбиты станции, питьевую воду, продукты питания и научное оборудование для проведения экспериментов. После выполнения своих задач корабль покинул станцию, освободив причал для следующего грузового судна. В ближайшие дни «Прогресс МС-28» войдет в плотные слои атмосферы Земли и сгорит над Тихим океаном, как предусмотрено стандартной процедурой завершения миссии.

Тем временем российская космическая отрасль готовится к новому старту. На космодроме Байконур завершаются последние приготовления к запуску грузового корабля «Прогресс МС-29», который запланирован на 25 октября 2023 года. Этот корабль доставит на МКС более 2,7 тонны грузов, включая топливо, продовольствие, научные приборы и личные вещи для членов экипажа. Запуск станет очередным подтверждением ключевой роли российских грузовых кораблей серии «Прогресс» в обеспечении бесперебойной работы станции.

МКС, являющаяся уникальной международной платформой для научных исследований, зависит от регулярных поставок, и отстыковка «Прогресса МС-28» вместе с предстоящим прибытием «Прогресса МС-29» подчеркивает слаженность действий Роскосмоса по поддержанию ее функционирования. Эти операции демонстрируют не только технические возможности российской космонавтики, но и ее вклад в международное сотрудничество на орбите.