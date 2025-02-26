Яна Лантратова предложила Михаилу Мишустину ввести льготные кредиты для многодетных семей на развитие малого бизнеса, чтобы поддержать их доходы и демографию.

В Государственной Думе выступили с инициативой поддержать многодетные семьи, предоставив им льготные кредиты для развития малого бизнеса. Автором предложения стала первый заместитель главы комитета по просвещению Яна Лантратова, направившая письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину. По мнению депутата, такая мера не только поможет семьям улучшить финансовое положение, но и станет стимулом для роста рождаемости среди предпринимателей, заложив основу для тренда на многодетность в деловой среде.

Лантратова в своем обращении подчеркнула, что программа льготного кредитования могла бы стать мощным инструментом социальной и экономической политики. «Многодетные семьи нередко сталкиваются с финансовыми трудностями, а малый бизнес мог бы обеспечить им стабильный доход и уверенность в будущем», — отметила она. Депутат считает, что доступ к льготным займам под низкий процент мотивировал бы занятых делом граждан активнее заводить детей, что соответствует государственной задаче повышения рождаемости. Предполагается, что условия кредитования будут аналогичны существующим программам для малого и среднего бизнеса — с пониженной ставкой 3–4,5% годовых и сроком до 10 лет.

Эта идея уже вызвала обсуждение среди экспертов и общественности. Экономисты отмечают, что эта мера может поддержать самозанятость среди многодетных родителей, особенно в регионах, где рынок труда ограничен. Однако есть и вопросы: хватит ли бюджетных средств на реализацию программы и как избежать злоупотреблений? В правительстве пока не прокомментировали инициативу, но Лантратова выразила надежду на скорое обсуждение с профильными министерствами.