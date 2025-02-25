Сервис «Яндекс Go» представил новую услугу — аренду портативных зарядных устройств «Бери заряд» в 250 городах России. Пауэрбанки доступны без дополнительной регистрации, а сеть станций вырастет до 100 тысяч к 2026 году.

25 февраля 2025 года команда «Яндекса» объявила о запуске нового функционала в приложении «Яндекс Go» — услуги аренды портативных зарядных устройств под названием «Бери заряд». Теперь пользователи могут быстро арендовать пауэрбанк в кафе, торговых центрах и других популярных местах в 250 городах России, не устанавливая отдельное приложение и не регистрируясь дополнительно.





Как рассказали в компании, процесс аренды максимально упрощён: чтобы получить зарядку, достаточно открыть приложение «Яндекс Go», выбрать на карте ближайшую точку выдачи и отсканировать QR-код. Весь процесс занимает около 8 секунд, что особенно удобно в ситуациях, когда заряд смартфона на исходе. Сдать устройство можно на любой станции сети, даже в другом городе. Стоимость услуги зависит от выбранного тарифа, который отображается в приложении при выборе точки или сканировании QR-кода.

На сегодняшний день «Яндекс» уже установил более 40 тысяч зарядных станций в рамках партнёрской программы с заведениями. Компания также предлагает владельцам кафе, магазинов и офисов арендовать такие станции для своих клиентов. До конца 2026 года сеть планируется расширить в два с половиной раза — до 100 тысяч точек по всей стране. В ближайшие два года в развитие проекта «Бери заряд» будет вложено более 2 миллиардов рублей.

«Мы стремимся сделать повседневную жизнь удобнее, а технологии — доступнее. Аренда пауэрбанков через "Яндекс Go" — это еще один шаг к тому, чтобы пользователи могли оставаться на связи в любой ситуации», — прокомментировал запуск руководитель направления арендных сервисов «Яндекса» Михаил Попов. Он также отметил, что интеграция услуги в уже знакомое приложение исключает необходимость дополнительных действий, таких как привязка карты или скачивание новых программ.

Сервис «Бери заряд» стал частью экосистемы «Яндекса» после приобретения одноименной компании в декабре 2024 года. Теперь он развивается как отдельное бизнес-направление наряду с каршерингом, арендой самокатов и велосипедов. Эксперты рынка считают, что такой шаг укрепляет позиции «Яндекса» в сегменте микромобильности и повседневных услуг. «Спрос на портативные зарядки растет, особенно в крупных городах, где люди проводят много времени вне дома. Это логичное дополнение к портфелю сервисов», — считает аналитик IT-рынка Ольга Смирнова.

Запуск сервиса уже получил положительные отзывы пользователей. В социальных сетях отмечают удобство и доступность станций, а также гибкость системы возврата. В перспективе «Яндекс» планирует интегрировать «Бери заряд» с другими своими продуктами, чтобы предложить еще больше сценариев использования — например, скидки на аренду для подписчиков «Яндекс Плюс».