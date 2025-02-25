Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин предупредил о новой мошеннической схеме: после звонков злоумышленников жертвы ищут защиты в интернете, попадают на поддельные форумы и, следуя их инструкциям, сами переводят деньги мошенникам.

Вице-президент ВТБ и начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин рассказал о новой изощрённой схеме интернет-мошенничества, набирающей популярность в России. По его словам, злоумышленники используют многоступенчатый подход, чтобы обмануть пользователей, вынуждая их самостоятельно переводить свои сбережения на счета преступников.

Схема начинается с классического звонка: мошенники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или служб безопасности и сообщают о якобы зафиксированных подозрительных операциях с банковским счётом жертвы. В панике человек обращается к интернету, чтобы найти информацию о том, как защититься от подобных атак. Однако вместо полезных советов он попадает на поддельные форумы или сайты, созданные теми же злоумышленниками. Там под видом "опытных пользователей" или "экспертов" мошенники дают инструкции, которые якобы помогут "спасти" деньги — например, перевести их на "безопасный счёт" или вложить в "надёжный актив". Следуя этим рекомендациям, жертва теряет все свои накопления.

"Это новый уровень социальной инженерии. Мошенники не просто запугивают, а манипулируют поведением людей, используя их желание защитить себя", — отметил Ревякин в интервью на банковском форуме в Москве. Он подчеркнул, что такие схемы особенно опасны для тех, кто не имеет достаточного опыта взаимодействия с цифровыми сервисами, но доверяет информации из интернета. По данным ВТБ, в 2024 году число подобных случаев выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом, а средняя сумма ущерба на одну жертву достигает 300 тысяч рублей.

Чтобы не стать жертвой новой аферы, Ревякин рекомендовал россиянам проявлять максимальную бдительность. "Внимательно читайте все сообщения и пуш-уведомления от вашего банка. Если вам предлагают что-то слишком выгодное или требуют срочных действий — это повод насторожиться", — посоветовал он. Эксперт призвал критически относиться к любым инструкциям, полученным на форумах или в социальных сетях, и немедленно прекращать общение с подозрительными "консультантами". Вместо этого он советует обращаться напрямую в банк через официальные каналы связи — горячую линию или мобильное приложение.

Банкиры и правоохранительные органы уже фиксируют рост активности мошенников, использующих поддельные онлайн-площадки. "Эти форумы выглядят правдоподобно: там есть отзывы, обсуждения, даже якобы реальные истории успеха. Но всё это часть сценария", — добавил Ревякин. ВТБ совместно с киберполицией работает над выявлением таких ресурсов, однако их число растёт быстрее, чем успевают блокировать.

Эксперты отмечают, что новая схема — лишь одно из проявлений эволюции киберпреступности, где всё больше внимания уделяется психологическому давлению и манипуляциям. В условиях цифровизации экономики россиянам стоит повышать свою финансовую грамотность, чтобы не стать лёгкой добычей для аферистов.