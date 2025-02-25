Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу Дональда Трампа о сокращении оборонных бюджетов России и США на 50%, предложив Китаю присоединиться позже.

Президент России Владимир Путин выразил поддержку предложения президента США Дональда Трампа о значительном сокращении оборонных расходов двух стран. В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину российский лидер заявил, что Москва готова к переговорам с Вашингтоном о сокращении военных бюджетов на 50%, а Китай мог бы присоединиться к этой инициативе позднее, если проявит интерес. Заявление прозвучало на фоне недавних слов Трампа о намерении провести конференцию с участием России и Китая для обсуждения разоружения и снижения глобальных военных затрат.

По словам президента, такие шаги могли бы способствовать снижению напряжённости в мире и высвободить значительные ресурсы для других нужд. Для России и США, обладающих крупнейшими военными бюджетами в мире, такое сокращение стало бы беспрецедентным шагом.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2024 году США потратили на оборону около 850 миллиардов долларов, тогда как Россия — порядка 145 миллиардов. Сокращение на 50% означало бы снижение американского бюджета до 425 миллиардов, а российского — до 72,5 миллиарда долларов. Однако аналитики сомневаются, что Китай, чьи военные расходы растут на фоне амбиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, согласится присоединиться к подобной сделке.

Реакция международного сообщества на слова Путина пока остаётся сдержанной. В Европе, где многие страны НАТО опасаются ослабления военного присутствия США, предложение Трампа уже вызвало обеспокоенность. В то же время эксперты в области безопасности отмечают, что реализация идеи потребует сложных переговоров и гарантий, особенно с учётом продолжающегося конфликта на Украине и санкционного давления на Россию.