Решение облегчит доступ к гуманитарным товарам и снизит нагрузку на южнокорейские компании.

Южная Корея с 28 февраля отменяет санкционные ограничения на поставки медицинского оборудования в Россию, сообщило министерство промышленности, торговли и ресурсов (MOTIE). Этот шаг стал неожиданным поворотом в политике страны, которая с февраля 2022 года присоединилась к западным санкциям против Москвы из-за конфликта на Украине. Решение направлено на упрощение экспорта товаров гуманитарного значения и снижение административных барьеров для южнокорейских компаний, столкнувшихся с убытками из-за ограничений.

Согласно заявлению министерства, с конца февраля для экспорта медицинского оборудования в Россию будет применяться упрощённая процедура — так называемый "исключительный процесс одобрения". Это означает частичный отказ от обязательного предварительного лицензирования, что ранее требовалось для таких поставок. В список оборудования, подпадающего под послабления, входят диагностические рентгеновские аппараты, устройства для радиационной визуализации и другие медицинские приборы, которые, по мнению Сеула, имеют "низкий потенциал военного использования" и обладают "гуманитарной значимостью".

Решение было принято после многочисленных обращений южнокорейских производителей, которые указывали на убытки от санкций и сложности с экспортом в Россию через третьи страны. При этом министерство подчеркнуло, что экспорт в Россию и Беларусь стратегических товаров, таких как полупроводники и высокотехнологичное оборудование, по-прежнему будет подлежать строгому контролю на основе международных торговых норм.

В России новость встретили позитивно. Представители Минздрава РФ пока не комментировали ситуацию официально, но отраслевые эксперты отмечают, что снятие ограничений упростит доступ к качественной медицинской технике, особенно в условиях дефицита западных поставок. Ожидается, что первые партии оборудования начнут поступать уже в марте, если процесс согласования пройдёт без задержек.