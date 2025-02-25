Популярностью пользовались Black Myth: Wukong и Helldivers 2, а среди жанров лидируют казуальные игры, головоломки, RPG и стратегии.

Российские геймеры в 2024 году потратили на компьютерные и мобильные игры рекордные 173 миллиарда рублей, что на 7,5% больше, чем в предыдущем году, когда расходы составили 161 миллиард рублей. Такие данные опубликовала онлайн-школа в сфере геймдева и компьютерной графики XYZ в своём ежегодном исследовании. Рост интереса к видеоиграм подтверждает устойчивую динамику рынка, который постепенно возвращается к докризисным значениям: в 2021 году его объем оценивался в 177 миллиардов рублей.

По данным аналитиков XYZ, покупки видеоигр в 2024 году совершили 67% российских геймеров, каждый из которых приобрел в среднем более трёх игр. В топе продаж оказались громкие новинки: экшен-RPG Черный миф: Вуконг, кооперативный шутер Хеллдайверы 2 и долгожданная Warhammer 40,000: Космодесантник 2.

Среди жанров лидируют казуальные игры, которые занимают более 40% от общего числа скачиваний мобильных игр в России. Головоломки также показали заметный рост популярности: в первой половине года их загрузки увеличились на 6,6%, что говорит о растущем интересе к интеллектуальным развлечениям.

Не теряют позиций и ролевые игры (RPG), которые остаются любимым жанром для тех, кто ценит глубокий сюжет и развитие персонажей. Стратегии, такие как серии Тотальная война и Цивилизация, продолжают привлекать более опытных геймеров, предлагая сложные механики и долгосрочное планирование. Эти четыре жанра — казуальные игры, головоломки, RPG и стратегии — формируют ядро игровых предпочтений россиян в 2024 году.

Исследователи отмечают, что рост трат связан не только с увеличением числа покупок, но и с сокращением доли пиратства. Если в начале года пиратские копии составляли значительную часть потребления, то к концу 2024-го их доля заметно снизилась благодаря доступности легальных платформ и акциям. Это подтверждают и внутренние данные VK Play, где оборот по играм формата "купи и играй" вырос более чем в два раза во втором полугодии.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году рынок продолжит расти на 4–6%, чему будут способствовать новые релизы и развитие отечественных игровых студий.