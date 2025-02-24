Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Анкаре 24 февраля 2025 года. В центре переговоров были ситуация на Украине и двусторонние отношения Турции и России.

24 февраля 2025 года в Президентском комплексе в Анкаре состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Переговоры прошли на фоне продолжающегося конфликта на Украине и стремления Турции выступить в роли посредника между Россией и Украиной.

На встрече также присутствовали ключевые фигуры турецкой администрации:

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан,

Глава Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун,

Главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

Основной темой обсуждения стала ситуация на Украине. Турция, будучи членом НАТО, занимает уникальную позицию в этом конфликте: страна поддерживает территориальную целостность Украины, но отказывается присоединяться к западным санкциям против России. Анкара неоднократно предлагала свою площадку для переговоров между Москвой и Киевом, стремясь способствовать мирному урегулированию.

Встреча Эрдогана и Лаврова прошла через несколько дней после визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару, где он также провел переговоры с турецким лидером. Этот факт подчеркивает стремление Турции сохранить баланс в отношениях с обеими сторонами конфликта.

Помимо украинского вопроса, стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией. Несмотря на внешнеполитические сложности, Анкара и Москва продолжают поддерживать тесные связи в сферах торговли, энергетики и туризма.

Переговоры Эрдогана и Лаврова подчеркивают стратегическую роль Турции в регионе. Анкара стремится укрепить свою позицию как активного игрока на международной арене, предлагая свои услуги для дипломатического урегулирования конфликтов. Эксперты отмечают, что такие встречи являются частью более широкой стратегии Турции, направленной на усиление своего влияния в Черноморском регионе и на международной арене.