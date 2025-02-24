Китайские археологи обнаружили древние участки Великой Китайской стены, относящиеся к периоду династии Западной Чжоу, что отодвигает её возраст на три века назад. Новые находки доказывают, что строительство началось ещё в VIII веке до н.э., а не в VI, как считалось ранее.

Великая Китайская стена, одно из самых известных и грандиозных сооружений в истории человечества, оказалась значительно древнее, чем предполагали учёные. Китайские археологи, проводившие раскопки в течение семи месяцев, обнаружили участки стены, датируемые периодом династии Западной Чжоу, которая правила до 770 года до н.э. Новые данные переписывают историю этого знаменитого памятника, отодвигая его возраст на целых три столетия и приближая реальный возраст стены к трём тысячам лет.

До недавнего времени научный консенсус утверждал, что самые ранние участки Великой Китайской стены были возведены в VI веке до н.э., а завершение строительства пришлось на III век до н.э., во времена династии Цинь. Однако группа археологов усомнилась в этой датировке и начала масштабные раскопки, чтобы проверить свои гипотезы. В ходе исследований были обнаружены фундаменты, траншеи и элементы стен, которые, по мнению учёных, относятся к VIII веку до н.э. Это открытие стало возможным благодаря применению современных методов датировки и тщательному анализу археологических слоёв.

Руководитель раскопок, профессор Ли Вэй, отметил:

«Великая стена всегда была символом китайской цивилизации, но теперь мы видим, что её корни уходят ещё глубже в историю. Находки подчёркивают эволюционный характер стены: каждое поколение добавляло новые участки, укрепляя и расширяя оборонительные линии».

Исследователи также обнаружили артефакты, характерные для культуры Западной Чжоу, что дополнительно подтверждает их выводы. Это открытие не только важно для истории Китая, но и имеет мировое значение, поскольку Великая Китайская стена является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекает миллионы туристов со всего мира.

Историк из Пекинского университета Чжан Мин подчеркнул:

«Это открытие заставляет нас пересмотреть не только хронологию строительства стены, но и политическую, а также военную историю Древнего Китая. Новые данные могут пролить свет на то, как ранние китайские государства взаимодействовали и защищались от внешних угроз».

Эксперты уже назвали это открытие одним из самых значительных в археологии за последние годы. В ближайшее время учёные планируют продолжить раскопки и опубликовать подробный отчёт о своих находках. Мировое сообщество с нетерпением ждёт новых открытий, которые могут ещё больше расширить наши знания об одной из величайших цивилизаций мира.