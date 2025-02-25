Маломерное судно «Ашамба», принадлежащее Институту океанологии им. Ширшова, затонуло в акватории яхт-клуба «7 футов» в Новороссийске. Причиной аварии стало обледенение и потеря остойчивости. Пострадавших нет, загрязнения моря не зафиксировано, но на борту остается дизельное топливо, что вызывает опасения экологов.

В Новороссийске в минувшие выходные произошел инцидент, который привлек внимание как местных жителей, так и специалистов по охране окружающей среды. Маломерное научно-исследовательское судно «Ашамба», принадлежащее Институту океанологии имени П.П. Ширшова, затонуло в акватории яхт-клуба «7 футов». По предварительным данным, причиной аварии стала необычная для Черного моря причина — обледенение корпуса, усугубленное потерей остойчивости судна. К счастью, в момент происшествия экипажа на борту не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Судно, зарегистрированное в порту Геленджика, использовалось для научных исследований в прибрежных водах Черного моря. В момент инцидента оно находилось у причала, но резкое похолодание и сильный ветер привели к образованию льда на корпусе. Это нарушило баланс судна, и «Ашамба» сначала накренилась, а затем ушла под воду. Оперативный штаб Краснодарского края оперативно отреагировал на ситуацию, сообщив, что на данный момент признаков загрязнения акватории не обнаружено. Однако тревогу вызывает тот факт, что на борту затонувшего судна находится дизельное топливо — около 200 литров, по данным экстренных служб.

Для предотвращения возможного разлива топлива Институт океанологии, владеющий судном, уже заявил о намерении в ближайшее время установить вокруг затонувшего объекта специальные боны — плавучие заграждения, которые помогут локализовать потенциальную угрозу. Параллельно начались подготовительные работы по подъему «Ашамбы» со дна, хотя точные сроки операции пока остаются неизвестными. Ситуация находится под контролем местных властей и экологов, которые подчеркивают важность оперативных действий для сохранения уникальной экосистемы Черного моря.

Инцидент с «Ашамбой» стал редким примером того, как климатические аномалии могут повлиять на безопасность судоходства даже в относительно мягких условиях Черного моря. Обледенение — нечастое явление для этого региона, однако в последние годы экстремальные погодные условия фиксируются все чаще. Эксперты уже заявили, что подобные случаи подчеркивают необходимость пересмотра мер безопасности для судов, особенно тех, что работают в непредсказуемых метеоусловиях. Вопрос модернизации исследовательского флота также может стать актуальным после этого происшествия.

Местное сообщество и экологи внимательно следят за развитием событий. Любое загрязнение Черного моря способно нанести серьезный ущерб его биоразнообразию, и именно поэтому меры по предотвращению разлива топлива имеют первостепенное значение. В то же время научное сообщество выражает надежду, что авария не скажется на графике исследований Института океанологии, который играет важную роль в изучении морских экосистем России. Пока специалисты готовятся к подъему судна, «Ашамба» остается под водой, напоминая о хрупкости баланса между природой и человеческими технологиями.