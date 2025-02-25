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Clone Robotics представила робота-гуманоида Protoclone
Калифорнийский стартап представил робота Protoclone, способного выполнять домашние задачи, такие как стирка и уборка. С анатомически точной мускульно-скелетной структурой и 500 сенсорами, он обещает стать идеальным помощником, но его жутковатый вид вызывает споры.

Калифорнийский стартап Clone Robotics опубликовал видео своего нового робота-гуманоида Protoclone. Этот андроид, предназначенный для выполнения бытовых задач — от стирки и мытья посуды до приготовления простых блюд и уборки, — может стать прорывом в области домашней автоматизации. Однако его жутковатый облик и реалистичность движений уже вызвали волну споров: одни видят в нём будущее, другие — сцену из научно-фантастического триллера.  

Protoclone позиционируется как первый в мире двуногий андроид с полноценной мускульно-скелетной структурой. Его анатомически точное тело включает подвижные конечности — голову, руки, ноги и таз, — а также 200 степеней свободы, что позволяет ему двигаться с гибкостью, близкой к человеческой. Робот оснащён 100 искусственными мышцами и 500 сенсорами, которые обеспечивают точное восприятие окружающей среды. Особое внимание разработчики уделили нервной системе андроида: в будущем она будет включать четыре камеры глубины в черепе для зрения, 70 инерционных датчиков для отслеживания положения суставов и 320 датчиков давления для обратной связи по силе. Такая конфигурация позволит Protoclone мгновенно реагировать на визуальные сигналы и обучаться новым задачам, просто наблюдая за действиями человека.  

«Наша цель — создать робота, который не просто выполняет команды, а учится и адаптируется, как человек», — заявил глава Clone Robotics Дэниел Смит. По его словам, андроид сможет использовать любые инструменты, предназначенные для людей, что делает его идеальным помощником в быту. Прототип уже способен на базовые движения, но компания планирует внедрить гидравлическую систему с 500-ваттным насосом в грудной клетке, что сделает его движения ещё более плавными и тихими, а также увеличит мощность.  

Однако не все разделяют энтузиазм разработчиков. Видео, на котором Protoclone дергается на проводах, вызвало у многих пользователей интернета ассоциации с фильмами ужасов. «Это выглядит как начало конца человечества», — написал один из комментаторов. Другие, напротив, видят в роботе огромный потенциал: «Если он сможет разгрузить меня от рутины, я готов закрыть глаза на его вид». Эксперты по робототехнике отмечают, что Clone Robotics идёт по пути создания максимально биомиметических машин, что может стать новым трендом в индустрии.  

Пока Protoclone остаётся прототипом, но компания уже планирует запустить предзаказы на ограниченную партию из 279 роботов под названием Clone Alpha. Цена и точные сроки релиза не раскрываются, но интерес к проекту растёт. Вопрос, станет ли такой андроид обыденностью в домах или останется диковинкой, пока открыт.

#технологии #робототехника #инновации #ии #будущее #андроид #clonerobotics #protoclone #домашнийпомощник #мускульноскелетнаяструктура
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