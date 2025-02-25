Компания 1X из Норвегии представила модель человекоподобного робота Neo Gamma, пришедшую на смену Neo Beta.

Норвежская компания 1X, специализирующаяся на робототехнике, представила новую версию своего человекоподобного робота — Neo Gamma. Модель, анонсированная 24 февраля 2025 года, пришла на смену Neo Beta, дебютировавшей в августе 2024 года. В отличие от предшественницы, Neo Gamma обещает стать ещё более безопасным и универсальным спутником для дома, способным гармонично сосуществовать с людьми, включая детей и домашних животных.

Одной из ключевых особенностей Neo Gamma стало мягкое трикотажное покрытие, выполненное из нейлона. Такое решение не только придаёт роботу дружелюбный облик, но и снижает риск травм при случайных столкновениях — важный аспект, учитывая его размеры и подвижность. «Мы хотим, чтобы робот стал частью семьи, а не чужеродным устройством», — отметил генеральный директор 1X Бер Борнич. По его словам, безопасность — приоритет компании, особенно в условиях, когда робот будет взаимодействовать с уязвимыми группами, такими как пожилые люди или дети.

Neo Gamma способен выполнять широкий спектр задач: от сервировки стола и уборки до переноса предметов. Если Neo Beta уже демонстрировала базовые кулинарные навыки под дистанционным управлением, то новая модель идёт дальше, интегрируя функцию телеприсутствия. Эта технология позволяет пользователям — например, людям с ограниченными возможностями, врачам или родственникам, находящимся далеко, — управлять роботом удалённо, превращая его в «глаза и руки» на расстоянии.

Разработка Neo Gamma ведётся при поддержке OpenAI, лидера в области искусственного интеллекта. Благодаря этому робот оснащён продвинутой системой ИИ, которая улучшает его способность к взаимодействию и обучению в реальных домашних условиях. «Дома — это не лаборатории. Здесь нужна адаптивность и понимание человеческих нюансов», — подчеркнул Борнич, добавив, что реальные тесты в семьях сотрудников 1X уже начались.

Компания делает ставку на растущий спрос на домашних роботов, связанный со старением населения в развитых странах. По прогнозам экспертов, к 2030 году доля людей старше 65 лет в Европе значительно увеличится, что создаст потребность в автоматизированных помощниках. Neo Gamma, с его мягким дизайном и многофункциональностью, позиционируется как ответ на этот вызов.

Пока Neo Gamma остаётся прототипом, и точные сроки выхода на рынок не названы. Однако 1X уже планирует ограниченное тестирование в домах ранних пользователей, подписавших соглашение о неразглашении.