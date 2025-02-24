Евросоюз ввёл 16-й пакет санкций против России, запретив поставки игровых консолей. В ЕС считают, что эти устройства используются для управления дронами, что вызвало волну споров о целесообразности меры.

Евросоюз ввел 16-й пакет санкций против России. В центре внимания оказался неожиданный пункт: полный запрет на ввоз в Россию игровых приставок, включая такие популярные бренды, как PlayStation от Sony, Xbox от Microsoft и Nintendo Switch. Под ограничения также попали геймпады, джойстики и даже программное обеспечение для авиасимуляторов. Причина, озвученная представителями ЕС, звучит необычно: в Брюсселе уверены, что эти устройства могут использоваться российскими военными для управления беспилотниками в зоне боевых действий.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила: «Мы закрываем любые лазейки, через которые Россия может усиливать свой военный потенциал. Даже игровые консоли, как выяснилось, играют роль в этом». По её словам, запрет направлен на борьбу с обходом санкций через третьи страны, откуда электроника продолжает поступать в Россию после того, как Sony, Microsoft и Nintendo официально покинули рынок страны в марте 2022 года.

Эксперты, однако, сомневаются в эффективности меры. «Это больше символический жест, чем реальный удар по военной машине», — считает аналитик рынка технологий Алексей Смирнов. Он отмечает, что основные производители консолей — Япония и США — и без того не поставляют продукцию в Россию напрямую, а серый импорт из Китая и других стран вряд ли остановит новый запрет. К тому же, доказательства массового использования геймпадов для управления дронами остаются спорными. «Теоретически это возможно, но на практике военные применяют специализированные системы», — добавляет военный эксперт Дмитрий Ковалёв.

Для российских геймеров новость стала очередным поводом для разочарования. Цены на консоли на вторичном рынке уже начали расти: по данным агрегаторов, стоимость PlayStation 5 в России может превысить 100 тысяч рублей в ближайшие недели.

Между тем, 16-й пакет санкций включает и другие меры: ограничения на импорт российского алюминия, новые санкции против теневого флота танкеров и расширение списка подсанкционных лиц и компаний. Всё это, по задумке ЕС, должно усилить экономическое давление на Москву. Однако критики в самом Евросоюзе отмечают, что столь нестандартные шаги, как запрет игровых приставок, могут подорвать серьёзность санкционной политики в глазах мировой общественности.