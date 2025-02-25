Mercedes-AMG представил новый электровелосипед AMG F1 City Edition 750 с мотором 750 Вт, скоростью до 45 км/ч и запасом хода 112 км. Байк оснащён дисплеем с навигацией, а за доплату доступен «умный» шлем с подсветкой и функцией обнаружения падений. Цена стартует от $4000.

Компания Mercedes-AMG запустила в продажу городской электровелосипед AMG F1 City Edition 750. Новинка, созданная в сотрудничестве с фирмой n+, сочетает в себе передовые технологии и спортивный дух Формулы-1, предлагая городским жителям стильный и мощный способ передвижения.

Электровелосипед оснащён двигателем мощностью 750 Вт, который позволяет разгоняться до 45 км/ч — предела, близкого к максимуму для уличных электробайков, разрешённых в большинстве стран. Запас хода впечатляет: до 112 км на одном заряде, что делает его подходящим не только для коротких поездок по городу, но и для более долгих маршрутов. На руле установлен 5,5-дюймовый цветной дисплей, выполняющий функции спидометра, навигатора и центра управления режимами езды. Пользователи могут выбирать между четырьмя настройками — от экономичного «Comfort» до агрессивного «Race», вдохновлённого автоспортом.

Особое внимание привлекает опциональный «умный» шлем, который можно приобрести за дополнительные $400 (около 35 тысяч рублей). Он синхронизируется с велосипедом через Bluetooth, оснащён светочувствительной подсветкой, реагирующей на окружающее освещение, а также стоп-сигналами и поворотниками, управляемыми с помощью кнопок на руле. В случае падения шлем автоматически отправляет SMS с координатами на заранее заданный контакт, что добавляет безопасности в поездках.

Дизайн байка отражает эстетику Mercedes-AMG: рама из алюминиевого сплава 6061 окрашена в фирменный серебристый цвет F1, а аэродинамические формы труб повышают жёсткость и комфорт при езде. Велосипед комплектуется 9-скоростной трансмиссией Shimano CUES и мощными дисковыми тормозами Tektro с роторами 203 мм, обеспечивающими уверенное торможение даже на высоких скоростях.

Стоимость AMG F1 City Edition 750 составляет $4000 (примерно 350 тысяч рублей по текущему курсу), что позиционирует его как премиальный продукт для энтузиастов и поклонников бренда. «Это не просто велосипед, а воплощение философии Mercedes-AMG: лучшее или ничего», — заявили представители компании. Однако цена уже вызвала споры: некоторые считают её оправданной за технологии и бренд, другие называют завышенной для электробайка.

Новинка уже доступна для заказа в трёх размерах рамы через сайт n+ Bikes. Аналитики прогнозируют, что модель найдёт свою аудиторию среди тех, кто ценит сочетание скорости, стиля и инноваций, хотя конкуренция в сегменте городских электровелосипедов остаётся жёсткой.