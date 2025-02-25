С 1 марта в Москве вводится обязательная аттестация для таксистов, без которой их отключат от системы заказов. Лишь треть водителей в столице и 15% в Подмосковье прошли проверку, что грозит нехваткой машин, ростом цен и транспортными проблемами.

Жителей Москвы и Подмосковья ждёт неприятный сюрприз: уже с 1 марта стоимость поездок на такси может значительно вырасти. Причиной станет вступление в силу нового требования — обязательной аттестации водителей такси. Без успешного прохождения проверки таксисты будут отключены от систем заказов, что резко сократит число доступных машин на улицах.

На сегодняшний день ситуация выглядит тревожно: по данным столичного департамента транспорта, аттестацию прошли лишь около 30% водителей такси в Москве и всего 15% в Московской области. Многие таксисты сознательно игнорируют процедуру, считая её излишней бюрократией. Однако без аттестации они уже через неделю потеряют право принимать заказы через популярные агрегаторы.

Эксперты уверены: такое положение дел приведёт к катастрофическим последствиям. "Мы столкнёмся с острой нехваткой водителей. Спрос на такси останется прежним, а предложение резко упадёт. Это неизбежно спровоцирует рост цен", — поясняет транспортный аналитик Михаил Соколов. По его прогнозам, средняя стоимость поездки в Москве, которая сейчас составляет около 500-700 рублей, уже в марте может достичь 1500 рублей и выше, особенно в часы пик или в непогоду.

Для миллионов москвичей, привыкших полагаться на такси в повседневной жизни, это станет серьёзным ударом. Ещё хуже ситуация может оказаться в Подмосковье, где общественный транспорт менее развит, а такси для многих — единственный способ добраться до города.

Таксомоторные компании тоже бьют тревогу. Представители отрасли отмечают, что аттестация, задуманная как мера повышения безопасности, обернулась хаосом. "Водители уходят в серую зону или вовсе бросают работу. Мы теряем кадры, а пассажиры — доступный сервис", — комментирует директор одной из служб такси Сергей Лебедев. Некоторые эксперты даже предрекают транспортный коллапс: метро и автобусы не смогут полностью компенсировать дефицит такси, особенно в спальных районах.

Власти пока настаивают на своём: аттестация нужна, чтобы отсеять недобросовестных водителей и снизить аварийность. Однако критики инициативы считают, что сроки её введения слишком сжатые, а процесс — недостаточно проработанный. "Нужно было дать людям больше времени и упростить процедуру. Сейчас же мы получим обратный эффект", — уверена экономист Ольга Иванова.

Пока стороны спорят, москвичам остаётся готовиться к новым реалиям. С 1 марта привычная поездка на такси может стать роскошью, а горожанам придётся либо пересаживаться на общественный транспорт, либо раскошеливаться.