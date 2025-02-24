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Лей Цзюнь подтвердил, что презентация глобальной версии Xiaomi 15 Ultra состоится 2 марта 2025 года
Глава Xiaomi Лей Цзюнь подтвердил, что глобальная презентация флагмана Xiaomi 15 Ultra состоится 2 марта 2025 года. Тизер показал чёрно-белый дизайн и камеры Leica.

Глава Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) лично анонсировал скорую презентацию долгожданного флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra, опубликовав тизер в социальных сетях. В сообщении он подтвердил, что глобальная версия устройства будет представлена 2 марта 2025 года в рамках Mobile World Congress (MWC) в Барселоне. Это событие станет кульминацией месяца ожидания для поклонников бренда, ведь несколькими днями ранее, 27 февраля, в Китае состоится локальная премьера смартфона вместе с электромобилем Xiaomi SU7 Ultra. Оба продукта обещают стать самыми премиальными за всю 15-летнюю историю компании, подчёркивая амбиции Xiaomi выйти на новый уровень в сегменте высокотехнологичных устройств.

Тизер, опубликованный Лей Цзюнем, демонстрирует изысканный черно-белый дизайн задней панели Xiaomi 15 Ultra, вдохновленный классическими камерами Leica. Логотип немецкого бренда, давно ставший символом качества камер Xiaomi, гордо красуется на массивном блоке камер. По слухам, новинка получит передовую систему из четырех объективов, включая 200-мегапиксельный перископический телеобъектив, что сделает ее одним из лидеров мобильной фотографии в 2025 году. Устройство также будет оснащено процессором Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятором ёмкостью около 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Эксперты прогнозируют, что стоимость смартфона в Европе может начинаться от 1499 евро, что делает его конкурентом таких гигантов, как Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro.

#технологии #xiaomi 15 ultra #mwc 2025 #глобальный запуск #лей цзюнь #камеры leica #флагман 2025
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