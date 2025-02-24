С марта 2025 года россиян будут штрафовать на 15 тысяч рублей за входные двери, открывающиеся наружу, и обяжут их переустанавливать. Это связано с нормами эвакуации.

С марта 2025 года в России вступают в силу обновлённые правила, ужесточающие требования к установке входных дверей в многоквартирных домах. Теперь за двери, открывающиеся наружу, собственникам грозит штраф в размере 15 тысяч рублей — на треть больше, чем раньше. Такие меры связаны с необходимостью обеспечить беспрепятственную эвакуацию жильцов в случае чрезвычайных ситуаций, таких как пожар или задымление.

Согласно правилам пожарной безопасности, входная дверь в квартиру должна открываться внутрь, чтобы не блокировать выход соседям на лестничную площадку. Нарушение этого требования расценивается как угроза общедомовой безопасности. Ранее штраф за подобное нарушение составлял 10 тысяч рублей, но с учётом роста числа жалоб и инцидентов власти решили ужесточить наказание. Кроме того, владельцев обяжут привести двери в соответствие с нормами — в противном случае им придётся не только выплатить штраф, но и переустановить дверь за свой счёт.

Эксперты отмечают, что эта проблема особенно актуальна для старого жилого фонда, где жильцы часто меняют направление открывания дверей без согласования с управляющими компаниями или соседями. «Наружное открывание занимает часть общего пространства лестничной клетки, что недопустимо без согласия всех собственников дома», — пояснил Федорук. По его словам, недовольные соседи могут обратиться в суд, чтобы обязать нарушителя вернуть дверь в исходное положение.

Нововведение вызвало неоднозначную реакцию среди россиян. Одни считают эту меру справедливой и давно назревшей, другие называют ее избыточной, указывая на сложность и дороговизну переустановки дверей. В среднем стоимость замены входной двери с учетом работ составляет 20–30 тысяч рублей, что в совокупности со штрафом может стать серьезной нагрузкой для семейного бюджета. В Росреестре и МЧС пока не комментируют, как будет организован контроль за соблюдением новых требований, но, вероятно, проверки усилят управляющие компании и пожарные инспекторы.

Законодатели уверены, что ужесточение санкций повысит дисциплину и снизит риски при чрезвычайных ситуациях. В ближайшее время власти планируют провести разъяснительную кампанию, чтобы избежать массовых нарушений из-за незнания новых правил.