Компания Microsoft представила новую модель искусственного интеллекта Muse, способную анализировать и генерировать сложные игровые последовательности в трехмерном пространстве, сохраняя физическую достоверность и поведение персонажей.

Microsoft представила революционную технологию искусственного интеллекта под названием Muse, способную понимать и воспроизводить сложные взаимодействия в трехмерном пространстве. Новая модель открывает новые горизонты не только для игровой индустрии, но и для множества других отраслей экономики.

Исследователи компании опубликовали результаты своей работы в престижном научном журнале Nature, где подробно описана уникальная архитектура модели. В основе обучения Muse лежит огромный объем данных, собранных за семь лет наблюдений за реальными игроками в игре Bleeding Edge для Xbox. Этот подход позволил создать систему, которая не просто анализирует статические изображения или текст, а развивает "практическое понимание" динамики взаимодействия объектов, персонажей и окружающей среды в реальном времени.

"Основное отличие Muse заключается в том, что она способна воспроизводить сложные игровые последовательности продолжительностью до двух минут, сохраняя при этом физическую достоверность и правдоподобное поведение персонажей", – объясняет Катя Хофманн, старший главный менеджер по исследованиям в Microsoft Research. Системе достаточно всего одной секунды видеоигрового процесса для создания целых сценариев, соответствующих всем законам игры.

Для игровой платформы Xbox новая технология открывает особые перспективы. "Мы рассматриваем Muse как мощный инструмент для сохранения культурного наследия игровой индустрии. Благодаря этому прорыву мы можем оптимизировать классические игры под современные устройства и обеспечить их доступность для новых поколений игроков", – комментирует Фатима Кардар, корпоративный вице-президент по игровому ИИ в Microsoft.

Эксперты отрасли высоко оценивают значимость этого достижения. "Впервые мы видим систему, способную действительно понимать динамику трехмерных миров на уровне человеческого восприятия. Это открывает новые возможности как для творческого процесса, так и для автоматизации многих рутинных задач в создании контента", – считает профессор компьютерных наук Массачусетского технологического института Эндрю Уилсон.

Microsoft планирует активно развивать направление и расширять спектр применения технологии. Компания уже объявила о начале программы раннего доступа для избранных партнеров из разных отраслей. Первые практические реализации Muse ожидается увидеть уже в течение следующего года.