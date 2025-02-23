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Биометрия станет альтернативой билету в поездах с 2025
С 1 сентября 2025 года пассажиры смогут использовать биометрические данные для покупки билетов и посадки на поезда дальнего следования. Традиционные способы оформления билетов сохранятся как альтернатива.

Правительство России приняло решение о внедрении биометрических технологий в систему оформления билетов и посадки на поезда дальнего следования. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Новая система начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Согласно положениям постановления, пассажиры смогут использовать свои биометрические данные для покупки билетов и прохождения посадки на поезда дальнего следования. При этом процесс будет осуществляться через Единую государственную биометрическую систему (ЕГБС), которая уже успешно применяется в других сферах, таких как банковское обслуживание и мобильная связь.

"Внедрение биометрических технологий в железнодорожные перевозки существенно упростит процедуру путешествий для граждан. Теперь не нужно будет беспокоиться об утере билетов или паспортных данных – достаточно просто подтвердить свою личность при помощи технологии распознавания лиц", – прокомментировал заместитель министра транспорта РФ Александр Курбатов.

Документ предусматривает, что использование биометрических данных станет дополнительным способом идентификации пассажиров. Традиционные методы проверки документов и электронных билетов продолжат работать параллельно. Это позволит сохранить доступность услуги для всех категорий граждан, включая тех, кто предпочитает классические способы регистрации.

Важным условием применения новой системы является наличие соответствующего оборудования у железнодорожных операторов. "РЖД активно работает над модернизацией инфраструктуры вокзальных комплексов и внедрением современных технологий контроля доступа. Мы планируем оснастить все ключевые вокзалы страны необходимым оборудованием к установленному сроку", – сообщил президент ОАО "РЖД" Александр Цыбульский.

Эксперты отмечают, что внедрение биометрических технологий принесет значительные преимущества как для пассажиров, так и для перевозчиков. "Система позволит сократить время прохождения посадки, повысить безопасность пассажирских перевозок и снизить риски мошенничества с билетами", – считает директор аналитического центра "Транспортные технологии" Сергей Иванов.

Особое внимание уделяется вопросам защиты персональных данных. Все биометрическая информация будет храниться в защищенной базе ЕГБС, а доступ к ней будет предоставляться только при наличии явного согласия пользователя. "Безопасность данных наших граждан является приоритетом при внедрении любых новых технологий. Мы гарантируем полное соответствие всем требованиям законодательства в области защиты информации", – заверил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

По прогнозам специалистов, доля пассажиров, использующих биометрические технологии для путешествий, может достичь 40% уже к концу первого года эксплуатации системы. "Мы ожидаем высокий спрос на новый сервис среди молодежи и бизнес-пассажиров, которые особенно ценят удобство и скорость", – добавляет руководитель департамента цифрового развития РЖД Максим Петров.

#технологии #транспорт #ржд #путешествия #биометрия
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