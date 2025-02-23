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Дачникам дают три года на освоение участка, согласно новому закону с 1 марта
С 1 марта вступает в силу закон, дающий собственникам три года на освоение садовых, огородных и других участков. Срок до изъятия увеличивается до 5–7 лет.

С 1 марта 2025 года в России начинает действовать новый закон, устанавливающий чёткие сроки освоения земельных участков. Речь идёт о территориях в границах населённых пунктов, а также садовых и огородных участках. Согласно документу, разработанному Росреестром, у собственников будет три года на то, чтобы привести землю в пригодное для использования состояние. Это нововведение призвано решить проблему заброшенных участков, которые годами остаются неухоженными, создавая неудобства для соседей и препятствуя развитию территорий.


Закон уточняет, что освоение — это комплекс мер, таких как очистка от мусора, осушение или увлажнение почвы, выравнивание рельефа и удаление сорняков. Для участков, купленных или полученных в дар после 1 марта 2025 года, трехлетний срок начнет отсчитываться с момента регистрации права собственности. Для уже имеющихся в собственности земель отсчет начнется с даты вступления закона в силу — с 1 марта. При этом, как подчёркивают в Росреестре, в течение этих трёх лет владельцев нельзя будет привлечь к ответственности за нецелевое использование земли, поскольку предполагается, что они заняты подготовкой участка.

Важно отметить, что новый закон не ужесточает существующие правила, а, наоборот, даёт собственникам больше времени. Если раньше Гражданский кодекс (с 1995 года) позволял изъять участок за неиспользование в течение трёх лет, то теперь этот срок фактически увеличивается до 5–7 лет. После трёх лет на освоение начинается отсчёт времени для использования участка по назначению — например, для строительства дома или выращивания сельскохозяйственной продукции. Только после этого за неиспользование могут последовать санкции, но процесс изъятия остаётся сложным и требует решения суда.

В Росреестре поясняют, что эта мера направлена в первую очередь на проблемные участки — заболоченные, захламленные или заросшие сорняками. «Закон защищает добросовестных владельцев, которым нужно время на подготовку земли, и одновременно помогает навести порядок в использовании земельных ресурсов», — отметил глава ведомства Олег Скуфинский. Для участков под строительство после трехлетнего освоения дается еще пять лет на возведение и регистрацию объекта. Таким образом, общий срок может достигать восьми лет, что эксперты считают вполне разумным.

Слухи об упрощенном изъятии земель с марта 2025 года в ведомстве опровергли, назвав их недостоверными. Основания для конфискации не расширены, штрафы не увеличены, а процедура остается прежней — с обязательным участием контролирующих органов и суда. Новый закон, напротив, усиливает защиту собственников, четко определяя этапы и сроки, чтобы избежать произвольных решений. В ближайшие месяцы Росреестр планирует разъяснить гражданам детали нововведения с помощью информационных кампаний, чтобы переход на новые правила прошел без путаницы.

#недвижимость #закон 2025 #земельные участки #росреестр #дачники #освоение земель #садоводство
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